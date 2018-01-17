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Businessjump

Брусника вышла в лидеры регионального рейтинга ЕРЗ по объему текущего строительства

  • 17/01/2018
брусника

По состоянию на 1 января 2018 года, компания нарастила долю на рынке Новосибирска.

ТОП застройщиков Новосибирской области по текущему строительству возглавил застройщик «Брусника», который поднялся в ранжировании по сравнению с предыдущим ТОП на одну позицию, сообщает ЕРЗ.

По данным портала, лидер региона уменьшил объем текущего строительства на 10 576 м² (с 198 402 до 187 826 м²), при этом увеличив долю на рынке до 5,49% (было 5,45%). ГК ПТК-30, которая лидировала в ТОП последние несколько месяцев, опустилась сразу на пятую строку, сократив объем текущего строительства на 80 тыс. м² (с 228 до 148 тыс. м²) и долю на рынке до 4,33% (было 6,28%).

Фото: Брусника

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