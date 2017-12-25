Бюджет города на 2018 год принят во втором чтении

Дефицит составит 1,35 млрд рублей.

Бюджет Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят во втором чтении на заседании 22-й сессии Совета депутатов города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Также в двух чтениях принят проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков поблагодарил депутатский корпус за совместную деятельность в рамках рабочей группы по межбюджетным трансфертам.

— С учетом июньской сессии общая сумма увеличения трансфертов составила более 1 млрд 200 млн рублей. Более 800 млн рублей уже поступило в городской бюджет, и благодаря оперативной работе главных распорядителей бюджетных средств, произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками. 289 млн рублей поступили в областную налоговую службу по расчетам муниципальных предприятий ГЭТ и ПАТП-4, — сообщил Александр Веселков.

По его словам, субсидии Новосибирску на 2017 год, которые приняты в первом чтении на сессии Законодательного собрания Новосибирской области, планируется направить на завершение строительства специализированной школы-интерната № 37, установку лифтового оборудования и благоустройство домов-долгостроев, оснащение и ремонт образовательных учреждений, пристройку к школе № 82 на ул. Гоголя, 195, строительство школы на ул. Титова в Ленинском районе, содержание светофорных объектов.

— По решению Законодательного собрания Новосибирску были выделены дополнительные средства. Они уже поступают в бюджет города. Львиная доля денег — чуть большее 500 млн — будет направлено на укрепление транспортной отрасли города, погашение кредиторских задолженностей, которые сложились в этой сфере. Это очень серьезная поддержка для нас и очень оптимистичное начало 2018 года, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Бюджет определяет не просто плановые показатели, цифры, бюджет – это работа систем жизнеобеспечения всего города. Мы прошли первый этап этого пути – планирование бюджета на следующий год, надеюсь, что диалог с областью продолжится. Если такая динамика сохранится, думаю, мы получим дополнительные средства для развития города, что, конечно же, скажется положительно на доходной части и бюджета города, и бюджета области.

Основные параметры бюджета на 2018 год, предусмотренные принятым проектом документа, таковы: общий объем доходов — в сумме 37 млрд 513 млн 570, 6 тыс. рублей, общий объем расходов — 38 млрд 863 млн 705, 1 тыс. рублей, дефицит составит 1 млрд 350 млн 134, 5 тыс. рублей.

Общий объем доходов на 2019 год – 38 млрд 527 млн 299, 6 тыс. рублей, общий объем доходов на 2020 год — 40 млрд 360 млн 127, 5 тыс. рублей.

Общий объем расходов на 2019 год по проекту составит 40 млрд 077 млн 687 тыс. рублей и на 2020 год — 41 млрд 160 млн 179,7 тыс. рублей. Таким образом, по проекту документа дефицит бюджета на 2019 год составит 1 550 387,4 тыс. рублей и на 2020 год — 800 052, 2 тыс. рублей.

Фото: Ростислав Нетисов