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ЦБ ужесточил требования по первоначальному взносу

  • 22/01/2018
ипотека_9

Эксперты не исключают, что регулятор решил не допустить ажиотажного кредитного спроса на жильё в преддверии завершения долевого строительства.

На сайте ЦБ опубликовано указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков». Повышенный коэффициент риска (150%) вводится по ипотечным кредитам на финансирование долевого строительства с первоначальным взносом менее 20% от стоимости квартиры. Документ вступил в силу 20 января 2017 года.

Начальник управления ипотечного кредитования Банк Левобережный Дина Павлова отмечает, что в настоящее время в Банке «Левобережный» ипотечные программы с взносом менее 20% доступны только для клиентов, получающих заработную плату на карты и счета банка. Таких займов в портфеле «Левобережного» около 5-7%. На размер первоначального взноса для данных категорий клиентов влияет также наличие материнского капитала. Лучшие условия по ипотеке предоставляются клиентам с большим первоначальным взносом.

— Наличие первоначального взноса демонстрирует не только способность грамотного распределения денежных средств, способность к накоплению, но и серьезность покупки для клиента. В связи с тем, что льготой по первоначальному взносу пользуются только очень «понятные» банку категории клиентов, мы не исключаем каких-либо корректировок ипотечных программ, но не видим необходимости в масштабном пересмотре, — добавляет Дина Павлова.

В пресс-службе ВТБ в ответ на запрос Infopro54 отметили, что в среднем, размер первоначального взноса по ипотечным кредитам Группы ВТБ составляет 30-35%.

— ЦБ хочет, чтобы ипотеку брали платёжеспособные люди. Я бы ещё ввел предоставление справки не по форме банка, а 2 НДФЛ, — комментирует решение ЦБ директор ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ Анатолий Павлов. — К сожалению многие граждане не умеют правильно считать свои доходы, поэтому неправильно распределяют расходы. Между тем, с принятием закона о банкротстве граждан, банки должны себя сами обезопасить. После принятия этого закона крупные банки начали отказывать в предоставлении ипотечного займа клиентам, с, казалось бы, чистой историей, так как берут во внимаете неоплаченные штрафы, налоги, алименты, коммунальные услуги и т.д. Так что все логично: выживать надо всем, банкам тоже.

По оценкам независимого финансового аналитика Игоря Степанова, действия регулятора направлены на уменьшение рисков жилищного (ипотечного, долевого) кредитования, которым подвержены как кредитные организации, так и их клиенты — при дефолте заёмщика страдают обе стороны.

— Примечательно, что Банк России не прямо отсекает нежелательных потенциальных клиентов, а делает это опосредовано, через регулирование обязательных нормативов, вынося принятие окончательных решений за свой периметр, — рассуждает эксперт. —При этом — по крайней мере, теоретически — банки могут себе позволить выдачу кредитов с низким начальным взносом в определённых объёмах. Но такие выдачи будут ограничены, а стоимость заимствований возрастёт.

Степанов не исключает, что ЦБ РФ решил сработать «на опережение» — с целью не допустить в преддверии завершения уже привычного долевого строительства ажиотажного кредитного спроса на жильё.

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— С другой стороны, такие регулятивные меры Центробанка могут говорить о его критическом отношении к рисковой политике коммерческих банков, их возможности самостоятельно регулировать структуру портфеля жилищных ссуд, — говорит он.

По оценкам Игоря Степанова, решение Банка России не окажет существенного влияния на величину портфеля жилищных ссуд — банки вполне способны заместить объёмы выбывающих заимствований ростом кредитной активности в менее рисковых секторах.

С января в ряде банков Новосибирска стартовала программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой» в рамках которой семьи, где в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или третий ребенок могут получить кредит по ставке 6% годовых на первые 3 года кредитования при рождении второго ребенка и на первые 5 лет кредитования при рождении третьего ребенка. Минимальный взнос — от 20% годовых.

Доступная ипотека

Летом 2017 года на рынке активно продвигались кредиты на покупку жилья с минимальным взносом от 5%. По данным Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, за 10 месяцев 2017 года в области выдано 34,7 млрд жилищных кредитов (+34.4%).

Фото: баз- pixabay.com, автор- AlexanderStein, остальные представлены пресс-службами банков

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