ЦБ забирает банковский надзор у округов

За деятельностью банков в регионах теперь будет следить специализированное подразделение центрального аппарата Банка России.

Как известно, мегарегулятор финансового рынка — ЦБ РФ — проводит реформу банковского надзора, и уже в октябре этого года должны произойти значительные изменения, которые коснуться деятельности всех кредитных организаций. В частности, по словам зампредседателя Центрального банка России Ольги Поляковой, надзор за деятельностью кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на территории Сибирского федерального округа, а также других округов, уже не будут осуществлять территориальные подразделения. Эти функции передаются службе текущего банковского надзора — подразделению центрального аппарата Банка России.

— Если говорить о реформе в целом, то этот процесс в сфере банковского надзора стартовал еще в декабре 2016 года, — отметила на встрече с журналистами в Новосибирске Ольга Полякова. — Тогда советом директоров была утверждена концепция реформирования, предусматривающая, в первую очередь, централизацию. Это означает, что весь функционал банковского надзора будет сосредоточен в нескольких подразделениях центрального аппарата. Первое, департамент надзора за системно-значимыми кредитными организациями и второе, — это служба текущего банковского надзора, которая будет осуществлять надзор за всеми кредитными организациями, действующими на территории РФ. Департамент банковского надзора отвечает за организацию, методологию, анализ деятельности кредитных организаций и контроль за качеством осуществления непосредственно банковского надзора. Это так называемый контроль второго уровня.

Как рассказала представитель мегарегулятора, реформа проходит поэтапно, поскольку основной задачей было обеспечить непрерывность деятельности банковского надзора и самих банков. 1 марта 2017 года была создана служба текущего банковского надзора, которая постепенно «принимала» кредитные организации в различных регионах. Началась реформа с Москвы, Центрального федерального округа и Дальнего Востока, а завершиться она должна 25 октября 2018 года переходом банков Сибири и Поволжья в ведение службы текущего банковского надзора.

— Основной задачей реформы являются не столько организационные, сколько качественные изменения, которые на сегодняшний день требуются в банковском надзоре, — добавила Ольга Полякова. — Это связано, в первую очередь, с переходом к проактивному надзору, который предвидит проблемы в деятельности кредитных организаций. Он позволяет исключать случаи различной трактовки одних и тех же требований нормативного акта и законодательства, анализировать качество бизнес-модели. Нам оказывает поддержку новое подразделение, созданное в Банке России в 2016 году — служба анализа рисков. Оно проводит оценку стоимости имущества, учитываемого на балансе кредитных организаций, качества обеспечения. С этого года служба более интенсивно приступает к оценке кредитных и рыночных рисков.

Комментируя результаты деятельности банков Сибирского федерального округа за 5 месяцев 2018 года, Ольга Полякова пояснила, что они соответствуют общерыночным тенденциям. Сибирские банки начинают более активно кредитовать экономику — более высокими темпами, чем в целом по банковскому сектору РФ: общий рост портфеля 8,1%, кредитование население — 3,4%, корпоративное кредитование — 11,5%. Все банки, зарегистрированные и действующие на территории округа завершили первые 5 месяцев года с прибылью, общий объем которой составляет 2 млрд рублей. Также выросли вклады населения — почти на 4%.

— Не очень велик показатель соотношения активов и внутреннего регионального продукта. Он составляет примерно 4%. Во многом это объясняется тем, что деятельность кредитных организаций Сибири ориентирована на кредитование малого и среднего бизнеса, а крупные заемщики получают свои займы в системно значимых организациях, — комментирует Ольга Полякова. — Если говорить в целом о показателях банковского сектора, то кредитование экономики выросло на 3,2%, кредиты населению на 7,3%. Последний показатель нас не беспокоит, поскольку это свидетельствует о восстановлении потребительского кредитования. Необходимые меры, направленные на сдерживание рисков при таком росте, ЦБ предприняты.

Корпоративное кредитование в целом по РФ выросло на 1,5%, вклады населения на 1,4%. За 5 месяцев кредитные организации России заработали 527 млрд рублей. На этот результат существенное влияние оказали показатели деятельности кредитных организаций, находящихся на санации. Без их учета банковский сектор заработал 717 млрд рублей. По словам Поляковой, этот показатель следует рассматривать с учетом снижения процентных ставок и маржинальности кредитных организаций, поэтому в целом можно говорить, что банковский сектор РФ сегодня находится в устойчивом финансовом состоянии. Около 70% всех банков страны работают с прибылью.

Мария Лисица

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России