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Цены на квартиры в Новосибирске выросли на 7 %

  • 09/10/2018
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Больше всего стоимость квадратного метра выросла в этом году в Октябрьском и Дзержинском районах.

Стоимость квадратного метра на «вторичном» рынке жилья в Новосибирске с начала года выросла в среднем на 7 % — до 62,9 тыс. руб. за кв. м, подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, 1 квадратный метр в новостройках за 9 месяцев вырос заметно меньше «вторички» — на 3,4%, однако год к году новые квартиры поднялись в цене так же на 7%.

 Больше всего цены на квартиры выросли в этом году в Октябрьском и Дзержинском районах.

— Цены на жильё растут со второй половины прошлого года. Продавцы и покупатели сейчас энергично решают свои жилищные вопросы. По нашим данным, число объявлений с начала года на «вторичке» выросло на 20%, а просмотры одного объявления в месяц в среднем возросли в 1,5 раза, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Отмечается, что самым дешевым районом города для покупки жилья по прежнему остаётся Кировский, где к тому же цены с начала выросли меньше всего. В частности, средняя цена за 1 кв. м здесь составляет 49,2 тыс. руб., что почти на 30% меньше, чем в среднем по городу.

 Наряду с ростом цен на востребованное жильё, аналитики второй год подряд отмечают рост числа предложений в самом дешевом сегменте, где продавцы активно двигаются в цене, чтобы сбыть наименее востребованную на рынке недвижимость. В частности, число квартир в ценовом диапазоне от 900 тысяч до 1 миллиона рублей за год выросло на 30% — до 1119 объектов.

Фото: Ростислав Нетисов

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