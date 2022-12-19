Цены на новые автомобили будут только расти

В России ожидается очередной скачок цен на новые автомашины. Российские дилеры сообщают об увеличении стоимости на 10% уже в начале следующего года. Прекращение поставок европейских и американских брендов спровоцировало дефицит новых автомобилей, а соответственно и рост цен на них в текущем году, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

— Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно, — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Что касается автомобилей китайских брендов, эксперт сообщил, что на них цены тоже вряд ли станут ниже. Вероятнее, что Китай «продолжит наращивать объемы и зарабатывать прибыль», предположил представитель «Автодома».

В свою очередь, в «Авилоне» пояснили, что на цены все еще оказывают влияние курсы валют: если рубль вновь «ослабнет», цены не перестанут расти. Так что пока изменений стоимости новых автомобилей можно не ждать.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков обнадежил, сообщив, что положение на рынке может стать лучше при условии сохранения доступности машин у дилеров путем параллельного импорта.

— Автодилеры привозят и такие модификации, которые являются новинками для российского рынка. Если назвать подобные модели, то мы, например, импортируем Volkswagen Bora (стоимостью менее 2,5 млн рублей), электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT, новый Jeep Grand Cherokee, FAW Bestune T99, FAW Besturn B70, — рассказал Алексей Стариков.

Однако восполнить весь образовавшийся дефицит автомобилей параллельный импорт не в состоянии. Недостаток машин, по мнению Старикова, останется прежним в следующем году, при этом сохранив позиции одного из самых влиятельных трендов отрасли.

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