Цены на первичном рынке стабилизируются

Елена Ермолаева, эксперт в области недвижимости RID Analytics:

— Общая ситуация на рынке недвижимости — год прошел достаточно спокойно. На вторичном рынке практически никакого изменения о ценам нет, но есть некоторое небольшое оживление спроса, связанное со снижением ипотечных ставок. В ноябре 2017 г. средняя цена составила 58,4 тыс. руб. за 1 кв.м., и это столько же, сколько в декабре 2016 г. То есть, с учетом инфляции, реальная цена немного снизилась — на 2,3% примерно.

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На первичном рынке есть тенденция к общему снижению числа строящихся домов (примерно полтора года идет постепенное снижение их числа) — летом 2015 г. их было порядка 430, сейчас порядка 360. Цены в начале 2017 г. стояли, осенью был отмечен рост. В ноябре 2017 г. средняя цена составила 59,2 тыс. руб. за 1 кв.м.

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Дальнейший прогноз на 2018 г: если экономическая ситуация будет постепенно восстанавливаться (как говорит нам прогноз МЭР), то на вторичном рынке спрос постепенно «вымоет» те квартиры, которые находились в предложении в последние пару лет, и цены начнут постепенно расти.

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На первичном рынке цены сейчас несколько завышены из-за госипотеки и активных действий риэлтеров. Поэтому логично предположить их стабилизацию в дальнейшем.

Фото: из личных архивов