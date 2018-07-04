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ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

  • 04/07/2018
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С таким предложением к компании обратился зампредправительства РФ Максим Акимов в ходе рабочего визита в Новосибирскую область.

На встрече в ЦФТ вице-премьеру были представлены две разработки компании — в сфере оплаты услуг ЖКХ и по расчетам в общественном транспорте.

Директор Федеральной Системы «Город» (входит в ГК ЦФТ) Петр Мазанов в качестве примера успешного внедрения систем по сбору и начислению регулярных платежей населения привел мобильное приложение компании.  Объемы платежей, которые через него проходят, ежемесячно увеличиваются на 10-15%.

— Несмотря на то что эти сервисы платные, они удобные и ими пользуются, — пояснил он.

Второй большой проект компании — транспортный, с которым ЦФТ уже сумела завоевать рынок Казахстана. В 2015 году на базе «электронного проездного» ЦФТ была создана единая транспортная карта в Алма-Аты в Казахстане.

В России, по словам Мазанова, также назревает революция в сфере оплаты транспортных услуг. Более 70% регионов уже имеют собственные системы через которые можно оплачивать проезд на транспорте. В Новосибирске это транспортная карта «Золотая корона» (входит в ГК ЦФТ). Разработка ЦФТ позволяет интегрировать их в единую площадку. Начать ЦФТ предлагает либо с льготных категорий граждан, чтобы каждый льготник мог пользоваться своими федеральными льготами на все территории страны в автоматическом режиме, либо с объединения расчетных систем на транспорте в рамках агломераций.

— Самостоятельно компания это проект реализовать не может. Несмотря на процессы интеграции, по факту все регионы обособлены и «держаться за себя». Для внедрения этого решения необходима поддержка государства, как постановщика задачи на интеграцию, — подчеркнул Петр Мазанов.

Максим Акимов назвал инициативу новосибирских разработчиков правильной идеей и поручил им подготовить предложения для решения трех задач на федеральном уровне.

— Давайте остановимся на трех проблемах: платежи за ЖКЖ, подключение к единой системе данных и понимание того какие именно данные нужны. Это важно с точки зрения финансового сектора. И третье — интеграция транспортных услуг, — перечислил Акимов.

Вице-премьер также отметил, что в Новосибирской области проделана большая работа в разработке цифровых решений и технологий для многих отраслей экономики — госсектора, образования, здравоохранения, транспорта.

— Мы ожидаем, что регион будет и лабораторией, и фабрикой поставки современных цифровых решений для всей страны. Стоит задуматься не только о привнесении в регион федеральных решений, но и тиражировать решения региона на всю Россию в сфере кибербезопасности, инфраструктурных и прикладных отраслевых решений, сложных алгоритмов обработки и агрегирования данных, — прокомментировал Максим Акимов.

ГК Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Офисы ЦФТ находятся в Москве (Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (главный центр разработки), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для: core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке, говорится на сайте компании. Входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения, действующих на российском рынке. Прирост выручки — 30% ежегодно.

Ольга Еренкова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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