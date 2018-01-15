Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Через региональные рейсы Толмачево прошло около 700 тыс пассажиров

  • 15/01/2018
Янкилевич

По успешным направлениям 2017 года аэропорт планирует наращивать частотность.

— По субсидированным рейсам в рамках постановления правительства РФ №1242 пассажиропоток в Толмачево в 2017 году составил 183 тыс человек и вырос на 169%, —рассказал на пресс-конференции в агентстве Интерфакс генеральный директор АО «Толмачево» Евгений Янкилевич.

В сентябре пассажиропоток из Новосибирска в Омск вырос в 15 раз

В 2017 году региональная сеть аэропорта пополнилась такими маршрутами, как Омск и Северо-Енисейск, в список субсидированных были включены рейсы до Байкита, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, Стрежевого, Нижневартовска, Горно-Алтайска и Ноябрьска. В целом на региональных рейсах в 2017 году через маршрутную сеть Толмачево перевезено более 700 тыс пассажиров.

Региональные авиаперевозки привлекут в Толмачево до 400 тыс пассажиров в год

— Среди новых направлений, стартовавших в 2017 году, Новосибирск-Иссык-Куль. Мы долго убеждали авиакомпанию S7 о том, что люди помнят про отдых на этом озере в Киргизии. Неплохо начали выполняться рейсы в Тбилиси, Дюссельдорф, Караганду, Певек, Ордос, Фукуок, — перечисляет Янкилевич. — Кроме того, увеличилась частота рейсов по существующим направлениям. В Санкт-Петербург летом отправлялось до 30 рейсов в неделю.

Уральские авиалинии начали выполнять полеты по направлению Ордос — Новосибирск

Значительно выросла частота рейсов на Дальний Восток — это один из регионов, который образует значительную часть трансфертных пассажиров в европейскую часть России и Среднюю Азию. Увеличилось количество рейсов из Толмачево в южную часть России: Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды, а также на международных направлениях: Дубай, Бангкок (2 раза в неделю). В 2017 году восстановлено сообщение с Турцией, Анталия.

В Толмачёво пришел «Азимут»

— В 2018 году у нас стартуют два новых направления: в мае Новосибирск — Минск, в июне Новосибирск- Токио (два рейса в неделю). Регулярные рейсы в Японию будет выполнять компания S7 на Airbus A320neo, — говорит Янкелевич. — Совместно с партнерами продолжим развивать китайское направление. В 2017 год через Толмачево прошло около 60 тыс туристов из КНР, в основном трансфертных пассажиров.

Летом 2018 года S7 Airlines откроет рейсы из Новосибирска в Токио

Продолжится развитие региональных рейсов, в том числе по программе 1242. По успешным направлениям 2017 года аэропорт планирует наращивать частотность.

— Развитие этого сегмента стало возможно после появления у нашего партнера компании S7 самолетов Embraer E170, — напоминает Евгений Янкилевич.

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска по пяти направлениям

В целом из Толмачево сегодня открыто более 80 направлений, которые связаны между собой, что дает возможность выстраивания свыше тысячи комбинаций. В 2016 году 4 региональных направления вышли из субсидирования на коммерческую основу: Абакан, Кызыл, Тюмень. За 2017 год через Толмачево прошло более 5 млн пассажиров (+22% к 2016 году). На 2018 запланирован рост минимум 10%.

Фото: автора

Юлия Данилова

Популярное с сайта

В Новосибирской области проведут ревизию документов территориального планирования

15/01/2018
Выявление фактов несвоевременного внесения изменений в документы территориального планирования станет поводом для проведения проверок.

В магазины ГК «Обувь России» начала поступать обувь новой весенне-летней коллекции

15/01/2018
Основные тренды этой весны — необычная фурнитура, широкий каблук, платформа, лакированная кожа, узкий носок, вышивка.

Продукция компании «Балтика» появится во всех ресторанах сети Burger King

15/01/2018
Один из акцентов в работе компании сделан на торговых точках сегмента HoReCa.

Мнение

Инфляцию удалось удержать

Все материалы

В магазины ГК «Обувь России» начала поступать обувь новой весенне-летней коллекции

15/01/2018

Продукция компании «Балтика» появится во всех ресторанах сети Burger King

15/01/2018

Через новосибирский аэропорт прошло более 29 тыс тонн грузов

15/01/2018

Толмачево ускорит строительство инфраструктуры

15/01/2018

Банк УРАЛСИБ в 2017 году выдал потребкредитов на сумму 36 млрд рублей

15/01/2018

Три объекта из списка Минобороны РФ не перешли к Новосибирску

12/01/2018

На решение вопроса по «Городской электричке» планируется выйти в ближайшие месяцы

12/01/2018

Ледовая арена все-таки будет в районе метро «Спортивная»

12/01/2018

«Д2 Страхование» предложил МФО продукты и доходы нового поколения

11/01/2018

ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»

11/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag