Через региональные рейсы Толмачево прошло около 700 тыс пассажиров

По успешным направлениям 2017 года аэропорт планирует наращивать частотность.

— По субсидированным рейсам в рамках постановления правительства РФ №1242 пассажиропоток в Толмачево в 2017 году составил 183 тыс человек и вырос на 169%, —рассказал на пресс-конференции в агентстве Интерфакс генеральный директор АО «Толмачево» Евгений Янкилевич.

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В 2017 году региональная сеть аэропорта пополнилась такими маршрутами, как Омск и Северо-Енисейск, в список субсидированных были включены рейсы до Байкита, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, Стрежевого, Нижневартовска, Горно-Алтайска и Ноябрьска. В целом на региональных рейсах в 2017 году через маршрутную сеть Толмачево перевезено более 700 тыс пассажиров.

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— Среди новых направлений, стартовавших в 2017 году, Новосибирск-Иссык-Куль. Мы долго убеждали авиакомпанию S7 о том, что люди помнят про отдых на этом озере в Киргизии. Неплохо начали выполняться рейсы в Тбилиси, Дюссельдорф, Караганду, Певек, Ордос, Фукуок, — перечисляет Янкилевич. — Кроме того, увеличилась частота рейсов по существующим направлениям. В Санкт-Петербург летом отправлялось до 30 рейсов в неделю.

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Значительно выросла частота рейсов на Дальний Восток — это один из регионов, который образует значительную часть трансфертных пассажиров в европейскую часть России и Среднюю Азию. Увеличилось количество рейсов из Толмачево в южную часть России: Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды, а также на международных направлениях: Дубай, Бангкок (2 раза в неделю). В 2017 году восстановлено сообщение с Турцией, Анталия.

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— В 2018 году у нас стартуют два новых направления: в мае Новосибирск — Минск, в июне Новосибирск- Токио (два рейса в неделю). Регулярные рейсы в Японию будет выполнять компания S7 на Airbus A320neo, — говорит Янкелевич. — Совместно с партнерами продолжим развивать китайское направление. В 2017 год через Толмачево прошло около 60 тыс туристов из КНР, в основном трансфертных пассажиров.

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Продолжится развитие региональных рейсов, в том числе по программе 1242. По успешным направлениям 2017 года аэропорт планирует наращивать частотность.

— Развитие этого сегмента стало возможно после появления у нашего партнера компании S7 самолетов Embraer E170, — напоминает Евгений Янкилевич.

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В целом из Толмачево сегодня открыто более 80 направлений, которые связаны между собой, что дает возможность выстраивания свыше тысячи комбинаций. В 2016 году 4 региональных направления вышли из субсидирования на коммерческую основу: Абакан, Кызыл, Тюмень. За 2017 год через Толмачево прошло более 5 млн пассажиров (+22% к 2016 году). На 2018 запланирован рост минимум 10%.

Фото: автора

Юлия Данилова