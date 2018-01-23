Чиновников в районах Новосибирской области научат разговаривать с бизнесом

Врио губернатора региона поддержал инициативу Google и Сбербанка, направить на обучение нюансам ведения бизнеса ответственных за работу с предпринимателями.

23 января в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае стартовала совместная программа Сбербанка и Google «Бизнес класс» по обучению представителей малого и среднего бизнеса нюансам ведения предпринимательской деятельности. Новосибирск стал 25 по счету участником проекта «Бизнес класс». По словам руководителя дирекции GR ПАО Сбербанк Андрея Шарова, главная задача программы — увеличить количество тех, кто хочет связать судьбу с собственным бизнесом.

— Статистика ОПОРЫ России показывает, что причиной 50% неудач при создании своего дела является отсутствие навыков и умений управлять бизнесом. Наша программа позволит снизить эти риски и повысить выживаемость бизнеса в первые 3-4 года. Кроме того, программа рассчитана и на собственников действующего бизнеса, которые хотят расти быстрее конкурентов, — пояснил он.

Руководитель направления стратегического развития Google Россия Сергей Шелухин отметил, что Россия является одной из стран, где компания проводит подобные программы.

— Мы каждый день работаем с большим количеством МСП и постоянно возникают запросы на получение дополнительного образования. Вначале мы делали акцент на интернет-маркетинге, но потом решили сделать в России полноценную структурированных программу со Сбербанком, — говорит Шелухин.

В рамках курса, рассчитанного на 5 месяцев, предприниматели пройдут восемь модулей, в ходе которых рассмотрят такие темы, как продажи, управление персоналом, финансы, исследование рынка, маркетинг, правовой аспект, бизнес-компетенции и т.д. Часть программы будет проходить онлайн, вторая в виде семинаров и встреч, кроме того, участники смогут получать консультации от наставников. Организаторы рассчитывают привлечь в качестве экспертов и представителей новосибирского бизнеса. По запросу предпринимателей в рамках программы также планируется создать нетворкинг для организации взаимодействия между участниками.

По мнению Шарова, эта программа может стать одним из инструментов поддержки для региональных органов власти.

— В некоторых регионах в обязательном порядке нашу программу проходили замы глав администраций и муниципалитетов, которые отвечают за развитие предпринимательства. Это приводило к тому, что человек, отвечающий за развитие МСП и бизнес начинали говорить на одном языке. На наш взгляд, это дает хороший толчок к развитию бизнес-климата на территории, — заявил банкир.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение и отметил, что «власть должна уметь разговаривать с бизнесом».

— По крайней мере те руководители, которые отвечают за развитие бизнеса. Программа бесплатная, бюджетных средств не требуется, поэтому, думаю, мы воспользуемся предложением. Оно соответствует задачам, поставленным мной перед правительством области: развитие человеческого капитала, — добавил он.

По словам Андрея Шарова, к результатам проекта Сбербанк относит не повышение объема кредитования за счет участников программы, а открытие ими собственного бизнеса. Даже если 10% участников создадут свое дело — это уже будет большой удачей, уверен он. Впрочем, в перспективе банк, конечно, планирует работать с теми, кто начнет бизнес.

— В Новосибирской области я бы сделал ставку на развитие экспортного потенциала: товаров, услуг, в том числе медицина, внешний туризм и т.д. Мне кажется, что для предпринимателей региона это очень выигрышная тема, — заявил Андрей Шаров.

В Новосибирской области зарегистрировано около 150 тыс предпринимателей. Малый бизнес дает региону половину оборота и 30% занятых. На момент публикации материала в трех регионах Сибири в программе зарегистрировались более 140 предпринимателей. В целом программа реализуется в 27 регионах РФ, всего планируется подключить около 40 субъектов федерации, где работает 55% от всех зарегистрированных в России предпринимателей. На 23 января желание принять в ней участие изъявили более 135 тыс участников, из них 60% женщины.

Юлия Данилова

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