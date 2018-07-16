Число квартир-студий в новых домах Новосибирска упало почти на треть

Больше всего квартир-студий в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

Число квартир-студий в новых домах за два года сократилось на 27,5% — с 1826 до 1323 объектов, подсчитали специалисты онлайн-сервиса N1.RU.

По данным аналитиков, цены за этот период в большинстве районов выросли на 5%-10%, а в Кировском и Октябрьском они упали на 15%-20%.

— Снижение цен именно в этих районах связано с тем, что, с одной стороны, были проданы в студии в более дорогих жилых комплексах, а с другой, появились квартиры в домах экономкласса, — говорится в сообщении.

Средняя цена студии по всем районам составляет города составляет сейчас 1,42 млн руб. Самые дорогие квартиры в этом сегменте находятся в Заельцовском районе города — 2,1 млн руб. за объект, а самые дешевые продают на Первомайке по 1,24 млн руб. Кроме цены, квартиры в этих районах различаются площадью. В частности, размер дешевой составляет 24 кв. м, а дорогой — 32 кв. м.

— Студии в новостройках — одни из самых дешевых объектов на рынке, но максимальный спрос на них был в период, когда доходы людей росли. Например, их покупали родители вчерашним студентам или чтобы вложить накопления, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — После падения уровня жизни этот тип квартир стал менее востребован, так как спрос перешел в сегмент семейных квартир.

По данным N1.RU, наибольшая доля студий сосредоточена сейчас в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, на которые суммарно приходится 70% таких объектов, а сложнее всего найти новую студию будет в Советском и Центральном, где находится только 3% этого вида квартир.

Фото: pixabay.com, автор- Ricsi29