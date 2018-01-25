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Businessjump

Число молодых пользователей мобильного приложения ВТБ увеличилось вдвое

  • 25/01/2018
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Самыми активными пользователями оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

ВТБ провел исследование клиентского поведения в дистанционных каналах банка. По итогам 2017 года самыми активными пользователями оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Около 40 % из них совершали операции в ВТБ-Онлайн ежемесячно, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

За прошедший год число пользователей мобильного приложения ВТБ в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось вдвое, превысив 1 млн человек. Доля этого сегмента составляет более трети от всех клиентов банка.

Количество молодых клиентов, совершающих операции в интернет-банке, выросло на треть — до 400 тысяч человек. Их доля составляет 20 %.

В целом в 2017 году более 50 % клиентов ВТБ в возрасте до 24 лет активно использовали дистанционные каналы.

Наиболее популярными услугами стали пополнение и перевод с карты на карту, оплата мобильной связи и переводы между своими счетами.

Фото: пресс-служба банка

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