Чистая Слобода: давайте жить лучше!

Михаил Шатков, генеральный директор ООО «ДСК КПД-Газстрой», застройщик микрорайона Чистая Слобода:

— Подходит к завершению еще один год. Каждому из нас он принес что-то своё. Кому-то долгожданную покупку, счастье новоселья, перемены. Одни реализовали поставленные цели, другие непременно сделают это уже в следующем году. В преддверии главного праздника самое время подвести итоги.

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«ДСК КПД-Газстрой» — стабильная компания с рациональным подходом к развитию. Выполнение взятых на себя обязательств — в безусловном приоритете. Мы остаемся верны политике честного, надежного и ответственного застройщика. Одним из главных преимуществ «ДСК КПД-Газстрой» остаётся собственное производство, обеспечивающее бесперебойную поставку материалов. В новом 2018 году заводу «КПД-Газстрой» исполняется 70 лет.

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Год уходящий стал юбилейным и для самой Чистой Слободы. В микрорайоне за 10 лет без единого случая нарушения сроков строительства построено 45 домов. К этой значимой дате застройщик пришел уверенными шагами, возведя микрорайон, в котором проживает более 20 000 тысяч жителей.

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В 2017 году Чистая Слобода продолжала строиться и развиваться. В эксплуатацию введено четыре многоквартирных дома, а это 876 квартир общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Перемены произошли и в дорожно-транспортной сети микрорайона. Для обеспечения общественным транспортом жителей новых домов, Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска был организован новый остановочный пункт и изменена схема движения маршрутного такси. Застройщик ввел в эксплуатацию временную объездную дорогу, которая позволяет выехать из домов №23, 25 и 27 по улице Спортивная, а также провел реконструкцию временной дороги, обеспечивающей выезд со второй Чистой Слободы на улицу Танкистов.

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«ДСК КПД-Газстрой» прилагает максимум усилий, чтобы с вводом новых домов в эксплуатацию обеспечивать жителей комфортными условиями, в том числе и возможностью удобно пользоваться общественным транспортом.

В наступающем году Чистую Слободу соединят с одной из главных транспортных артерий левобережья — улицей Титова. Кроме того, в 2018 должен решиться один из важнейших социальных вопросов — окончание строительства школы. Учебное заведение общей площадью 14 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 1100 мест. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и ВРИО губернатора Новосибирской области обсудили решение этих вопросов на выездном совещании, которое прошло в Чистой Слободе в конце ноября. В решении ключевых вопросов комплексного развития территории, застройщик планирует и дальше развивать партнерское взаимодействие с органами власти.

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Для организации досуга и отдыха жителей, в июле торжественно открыли благоустроенный сквер «Семейный», расположенный у Дворца культуры «Сибтекстильмаш». Совместно с застройщиком микрорайона жители приняли участие в озеленении жилмассива, высадив более 150 саженцев деревьев на «Аллее дружбы», участвовали в благотворительном международном марафоне, вместе отмечали праздники.

В уходящем 2017 году «ДСК КПД-Газстрой» подтвердил звание лучшей строительной компании Новосибирска, второй раз подряд заняв почетное первое место на народном интернет-голосовании, проходящем в рамках выставки «СтройГород Новосибирск».

Год был интересным, но впереди еще больше планов и проектов. Ближайшие очереди строительства мы возведем в последующие три года. Мы знаем, что нам нужно строить, кто наш покупатель, и как меняются его потребности. Основным приоритетом застройщика на ближайшее будущее будет дальнейшее развитие Чистой Слободы. Уже сейчас можно оценить инновации, которые компания реализовывает в новой очереди строительства. Дома будут отличаться от построенных ранее внешним обликом, функциональностью мест общего пользования, придомовой территорией. Новостройки станут еще комфортней и интересней.

Фото: пресс-служба компании