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Что ждет финансовые рынки в III квартале?

  • 20/07/2018
market

Ключевым риском для отечественных активов эксперты «Открытие Брокер» называют дальнейшую эскалацию торговых войн.

Во II квартале 2018 года активные действия президента США Дональда Трампа на фронтах политических и товарных войн привели к негативным последствиям на финансовых рынках. Возросшая волатильность заставила аналитиков «Открытие Брокер» пересмотреть рекомендации по валютам.

— Мы полагаем, что на фоне нынешней ситуации евро может вырасти к доллару, поэтому советуем покупать пару EUR/USD. Текущая неопределённость в денежной политике Банка Японии заставляет нас рекомендовать держать иену. Китайские проблемы с Трампом также удерживают нас от повышения рекомендации по юаню, хотя китайская валюта уже испытала заметное снижение за последние месяцы, — говорят аналитики «Открытие Брокер».

Эксперты отдела анализа рынков полагают, что в условиях ускорения глобального роста и усиления глобальной инфляции можно будет ждать постепенного роста спроса населения, промышленности и инвесторов на товарные активы.

— Мы продолжаем верить в общую положительную долгосрочную динамику цен на «чёрное золото», но волатильность на рынке в ближайший год может оставаться высокой. Консолидация цен на драгоценные металлы в последние месяцы, на наш взгляд, вновь даёт уверенные возможности для их покупки, — говорят они.

Аналитики отмечают, что текущие цены на нефть привлекательны для долгосрочных покупок.

— В случае реализации резкого сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний с одновременным ожидающимся ускорением глобальной экономики, мы сможем увидеть кратный рост цен на «чёрное золото». Темпы роста цен на нефть в ближайший год будут обусловлены темпами сокращения излишних накопленных запасов. Этот процесс активно идёт с середины 2017 года, рынок балансируется, но пока что вряд ли стоит ждать резкого взлёта цен, — подчеркивают в компании.

Восстановление цен на нефть, улучшение российского платёжного баланса и приток по финансовому счёту продолжают укреплять рубль и делают его курс заметно менее волатильным.

— В ближайшие годы тенденция слабого укрепления рубля со снижением волатильности будет сохраняться. Одномоментное резкое ослабление курса рубля в начале апреля скорее даёт возможности глобальным инвесторам для входа в российскую валюту. До августа рубль может испытывать некоторое давление из-за сезонного вывода годовых дивидендов по российским акциям западными держателями, — говорится в аналитическом отчёте «Открытие Брокер».

По мнению аналитиков, акции российского финансового сектора становятся более привлекательными.

— Наши долгосрочные рекомендации по российским акциям не меняются – мы по-прежнему считаем сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, информационных технологий потенциально наиболее интересными историями на российском рынке. Между тем в моменты укрепления курса рубля акции экспортёров могут проигрывать акциям компаний внутренних секторов, — отмечают эксперты.

В качестве главных рисков в III квартале эксперты видят возможное усиление торговых трений между США и их контрагентами, рост геополитической напряжённости и усиление санкционного давления в отношении России.

— Несмотря на возможные риски, мы ожидаем, что вторая половина 2018 года станет для развивающихся рынков и российского фондового рынка в целом успешной, хотя инвестиции в акции и облигации мы рекомендуем проводить по наиболее сильным идеям, — резюмируют в «Открытие Брокер».

Фото:pixabay.com, автор- StockSnap

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