«Д2 Страхование» предложил МФО продукты и доходы нового поколения

Интеллектуальные ресурсы позволяют оптимизировать структуру доходов МФО, повысить ценность предложения для конечного потребителя.

«Д2 Страхование» активно участвует в федеральных и региональных событиях микрофинансовых организаций, предлагая современные smart-решения участникам рынка, проводит информационные вебинары. Интеллектуальные ресурсы страховой компании позволяют МФО оптимизировать структуру доходов, повысить ценность предложения для конечного потребителя при полном соответствии деятельности требованиям регулятора, сообщили в пресс-службе компании.

— Сегодня «Д2 Страхования» работает с МФО как на региональном, так и на федеральном уровне, а страховые продукты в этом сегменте доступны потребителям микрокредитов в офисах и онлайн. Первые совместные проекты с МФО «Д2 Страхование» запустила в 2016 году, предложив растущему рынку продукты, уже зарекомендовавшие себя на рынке банкострахования. В числе «локомотивов» традиционно выступают страхование от несчастных случаев, а также «коробки», ориентированные на страховую защиту домашнего имущества. Продукты оптимизированы с учетом специфики сегмента рынка в котором они представлены, — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, «Д2 Страхование» предлагает партнерам B2B не просто продукт, а финансовые преимущества, реализуемые через продуктовую экосистему, в которой страховой продукт дополняется сервисами для конечных потребителей (юридический и налоговый сервис, онлайн-консультации с врачом и т.д.), а также smart-опциями для В2В-партнеров: IT-платформа, которая позволяет сократить время оформления полиса до нескольких минут, система обучения и мотивации фронт-персонала и маркетинговая поддержка продаж.

— Мы масштабировали проверенные продукты на новый рынок, где их выгоды уже успели оценить тысячи клиентов. Ценностное предложение «Д2 Страхования» содержит в себе ряд преимуществ для B2B-партнеров, — говорит генеральный директор АО «Д2 Страхование» Юрий Вавилов. — Это, прежде всего, рост лояльности клиентов за счет создания «финансового супермаркета», формирование устойчивого дополнительного дохода для МФО и его диверсификация, а также повышение компетенций фронт-персонала партнера в области кросс-продаж.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке более 25 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. В сегменте банкострахования компания входит в ТОР-5 по страхованию имущества граждан и ТОР-20 по страхованию заемщиков от несчастных случаев и болезней (рэнкинг RAEX за 6 месяцев 2017 года). «Д2 Страхование» основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России – за последние шесть лет заключено более двух миллионов договоров страхования. На 30.09.2017 активы составили 1,5 млрд рублей, собственные средства – 0,7 млрд рублей, уставный капитал – 0,5 млрд рублей; за 9 месяцев 2017 компания собрала 476,9 млн рублей страховых премий. Рейтинг надежности RAEX на уровне ruBBB+ (подтвержден 27.12.2017). Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким, акционер и генеральный директор компании – Юрий Вавилов.

Фото: предоставлено пресс-службой компании