Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

«Д2 Страхование» предложил МФО продукты и доходы нового поколения

  • 11/01/2018

Интеллектуальные ресурсы позволяют оптимизировать структуру доходов МФО, повысить ценность предложения для конечного потребителя.

«Д2 Страхование» активно участвует в федеральных и региональных событиях микрофинансовых организаций, предлагая современные smart-решения участникам рынка, проводит информационные вебинары. Интеллектуальные ресурсы страховой компании позволяют МФО оптимизировать структуру доходов, повысить ценность предложения для конечного потребителя при полном соответствии деятельности требованиям регулятора, сообщили в пресс-службе компании.

— Сегодня «Д2 Страхования» работает с МФО как на региональном, так и на федеральном уровне, а страховые продукты в этом сегменте доступны потребителям микрокредитов в офисах и онлайн. Первые совместные проекты с МФО «Д2 Страхование» запустила в 2016 году, предложив растущему рынку продукты, уже зарекомендовавшие себя на рынке банкострахования. В числе «локомотивов» традиционно выступают страхование от несчастных случаев, а также «коробки», ориентированные на страховую защиту домашнего имущества. Продукты оптимизированы с учетом специфики сегмента рынка в котором они представлены, — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, «Д2 Страхование» предлагает партнерам B2B не просто продукт, а финансовые преимущества, реализуемые через продуктовую экосистему, в которой страховой продукт дополняется сервисами для конечных потребителей (юридический и налоговый сервис, онлайн-консультации с врачом и т.д.), а также smart-опциями для В2В-партнеров: IT-платформа, которая позволяет сократить время оформления полиса до нескольких минут, система обучения и мотивации фронт-персонала и маркетинговая поддержка продаж.

— Мы масштабировали проверенные продукты на новый рынок, где их выгоды уже успели оценить тысячи клиентов. Ценностное предложение «Д2 Страхования» содержит в себе ряд преимуществ для B2B-партнеров, — говорит генеральный директор АО «Д2 Страхование» Юрий Вавилов. — Это, прежде всего, рост лояльности клиентов за счет создания «финансового супермаркета», формирование устойчивого дополнительного дохода для МФО и его диверсификация, а также повышение компетенций фронт-персонала партнера в области кросс-продаж.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке более 25 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. В сегменте банкострахования компания входит в ТОР-5 по страхованию имущества граждан и ТОР-20 по страхованию заемщиков от несчастных случаев и болезней (рэнкинг RAEX за 6 месяцев 2017 года). «Д2 Страхование» основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России – за последние шесть лет заключено более двух миллионов договоров страхования. На 30.09.2017 активы составили 1,5 млрд рублей, собственные средства – 0,7 млрд рублей, уставный капитал – 0,5 млрд рублей; за 9 месяцев 2017 компания собрала 476,9 млн рублей страховых премий. Рейтинг надежности RAEX на уровне ruBBB+ (подтвержден 27.12.2017). Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким, акционер и генеральный директор компании – Юрий Вавилов.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Безопасный бизнес 2018

11/01/2018
7 февраля в Новосибирске пройдет мультиотраслевая конференция для собственников и руководителей бизнеса «БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС-2018».

В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

11/01/2018
За год их количество сократилось на 13.2%.

В России начал работать реестр коррупционеров

11/01/2018
В него будут вноситься сведения о чиновниках, которые уволены в связи с утратой доверия.

Мнение

Поддержка инноваций сдвинула промышленность с «мертвой точки»

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag