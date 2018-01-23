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«ДельтаКредит» увеличил выдачи на 33%

  • 23/01/2018

На 2018 год запланирован рост портфеля — не менее 20%.

— «ДельтаКредит» в Новосибирске выдал за 2017 год  393 кредита на  696 млн руб., что на  133 % превышает показатель 2016 года, — констатировал руководитель офиса банка «ДельтаКредит» в Новосибирске Иван Зинченко.

Также в банке отметили, что в 2017 году наблюдался рост рефинансирования. В целом, 73,8% заявок на рефинансирование, поданных в филиал, получает одобрение, 38,69% от общего числа одобренных заявок выдается.

— Такие высокие значения объясняются тем, что клиенты уже платят ипотеку, а значит удовлетворяют большинству условий кредитования, — поясняет Зинченко.

Одним из основных драйверов роста портфеля банка в Новосибирске в 2018 году, по его оценкам, станет снижение ставок. Уже с 15 января 2018 года минимальная ставка снизилась до 8.25%.

— В связи с этим мы ожидаем увеличение объема выдачи ипотеки на уровне не менее 20 % за год, — резюмирует банкир.

За 2017 год «ДельтаКредит» в России выдал 23,3 тыс. кредитов на 58,6 млрд руб., что на 30% выше аналогичного показателя за 2016 год. По состоянию на 1 января 2018 года портфель ипотечных кредитов банка составил 159 млрд руб. «ДельтаКредит» входит в топ-10 по объемам выдачи ипотечных кредитов.

«АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3338, — первый коммерческий банк в России, специализирующийся на ипотечном кредитовании (работает с 1998 года). Банк осуществляет ипотечное кредитование на рынке вторичного и строящегося жилья на территории России через собственные подразделения и сеть банков-партнеров. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale. С 2013 года DeltaCredit  — 100% дочерняя компания ПАО Росбанк.

фото предоставлено пресс-службой банка

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