Демпинг на профосмотрах

На территории Новосибирской области периодические медицинские осмотры проводят 103 организации частной формы собственности и 54 — государственной. Всего в 2018 году периодические медицинские осмотры прошли более 180 тысяч работников, что составляет 96,5% от всех занятых на производстве с вредными и опасными условиями труда по Новосибирской области. Об этом руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал на заседании комитета по соцполитике Новосибирской области. По результатам периодических медицинских осмотров в 2018 году зарегистрировано 42 случая профессиональных заболеваний у 34 работающих. Ежегодно на все мероприятия по охране труда работников вредных производств организациями региона выделяется около 3,3 млрд рублей.

— Когда мы анализируем акты врачебных комиссий, особенно предоставленные частными медицинскими организациями, мы выясняем, что частники не выявляют практически никаких патологий у работников, проходящих медосмотр. Кроме того, они не дают никаких рекомендаций предприятиям проводить мероприятия по улучшению условий труда, укрепления здоровья работающего, — констатировал Щербатов. — 42 случая хронических профессиональных заболеваний выявили госорганизации.

Депутат заксобрания Александр Семенюк поинтересовался, с чем связана такая тенденция и зачем тогда передавать частным организациям контракты на проведение таких медосмотров.

— У нас есть черный список таких частных организаций. Это списки мы направляем в Росздравнадзор, и они проводят соответствующие мероприятия, — пояснил Александр Щербатов.

Он также отметил, что периодические профосмотры выставляются на торги, и здесь большую роль играет цена вопроса. В черном списке зачастую оказываются организации, которые состоят всего из нескольких специалистов. После того как они выигрывают конкурс, организация нанимает сотрудников из других медучреждений, что сказывается на качестве. Но законодательная база позволяет им участвовать в этом процессе.

— Это дискриминация по форме собственности в чистом виде. Добросовестные и недобросовестные участники рынка существуют и среди частников, и среди госучреждений. Поликлиники и госбольницы тоже порой демпингуют по цене и проводят фиктивные, формальные осмотры, — комментирует ситуацию исполнительный директор «Ассоциации руководителей медорганизаций Сибири» (АРМОС) Елена Бобяк. — У нас есть много сильных участников среди частных медорганизаций на рынке, которые серьезно занимаются этой темой. Мы также страдаем от недобросовестной конкуренции, когда недобросовестные игроки фактически начинают торговать «книжками». Это неправильно, и мы первые поднимали этот вопрос ранее. Мы неоднократно проводили по этому поводу пресс-конференции и круглые столы.

Директор ООО «СВ Профи Плюс» Светлана Семенова признает, что ситуации, о которых говорят надзорные органы, имеют место быть, но обвинять только частные медицинские организации в их формировании не совсем справедливо.

— Во-первых, вряд ли государственные медорганизации проводят просмотры лучше, потому что у них еще меньше для этого возможностей, чем у частников. Все зависит от организации. Во-вторых, очень большое влияние на результат оказывает неправильный настрой работодателей, стремящихся сэкономить на медосмотре, а за малые деньги качественно его провести невозможно, — говорит Семенова.

По ее словам, для качественного профосмотра сотрудник должен пройти минимум врача терапевта, профпатолога, психиатра, психиатра-нарколога, гинеколога (для женщин). В зависимости от профвредности к ним добавляются специалисты: лор, окулист, невролог, хирург. Плюс нужно провести обследования: сдать анализы (от 4-6 штук), сделать ЭКГ, УЗИ/маммографию, флюрографию и т.д.

— Минимальный пакет профосмотра сегодня стоит 1143 рубля. Практика показывает, что организации, стремясь сэкономить, выставляют на торги контракты по цене 450-800 рублей. Понятно, что серьезные игроки на такие условия просто не пойдут. Поэтому работодатели и получают результат «для галочки», — рассуждает Светлана Семенова. — Как с этим бороться? Лично я не знаю. У нас, например, нет возможности повлиять на условия тендеров. Мы начали проводить обучающие семинары для потенциальных клиентов, объясняя необходимость качественных профосмотров. Приглашаем на них экспертов надзорных организаций, чтобы донести до партнеров мысль о том, к чему может привести экономия на профосмотрах и последствия возникновения нештатных ситуаций на производстве.

По мнению собеседника InfoPro54, запрет частным организациям принимать участие в такой деятельности — ни к чему хорошему не приведет. Для нормализации ситуации надзорным и контролирующим структурам нужно более тщательно обращать внимание на тендеры и договоры, которые заключают работодатели на проведение профосмотров по низким ценам.

Ведущей профессиональной патологией в Новосибирской области является вибрационная болезнь (29,3% от общего числа случаев за 2018 год), на втором месте — нейросенсорная тугоухость от воздействия производственного шума (25,9%), на третьем месте — заболевания опорно-двигательного аппарата (22,4%), на четвертом месте — заболевания органов дыхания (10,4%). Наибольшее количество случаев первичных хронических профессиональных заболеваний выявлено в Новосибирске (16 случаев) и в Искитимском районе (16 случаев).

Наиболее высокий показатель профессиональных заболеваний встречается среди работающих по профессии машинист крана (17,8%), водитель (11,1%), слесарь сборщик (8,9%), медицинская сестра (6,7%), мастер участка (4,5%), шихтовщик (по 4,5%).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru