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«День заботы за день работы» собрал более 3,2 млн рублей

  • 13/04/2018
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Новосибирск стал самым активным городом-участником.

Две тысячи человек приняли участие в третьей Всероссийской благотворительной акции «День заботы за день работы», организованной фондом «Солнечный Город» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь», сообщили организаторы акции.

Участники 152 городов России и зарубежья собрали 3 229 539 рублей. Самым активным городом-участником стал Новосибирск – его жители перечислили на акцию миллион рублей. На втором месте – москвичи, пожертвовавшие почти 700 тысяч рублей. Все ср Самым активным городом-участником едства пойдут на оплату труда нянь, которые ухаживают за одинокими детьми в больницах.

— «День заботы» прошел 11 апреля, и почти вся сумма была собрана за один день, часть средств продолжают поступать до сих пор. Чаще всего участники переводили 1363 рубля — стоимость 8 часов работы при зарплате в 30 тысяч рублей. Самым большим пожертвованием от частного лица стали 102 272 рубля, минимальным — 10 рублей. Пожертвования приходили не только из России, акцию поддержали из Дании, Японии, Индии, Казахстана, Китая, Турции, Нидерландов, ОАЭ и других зарубежных стран, — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранных денег хватит на 23 068 часов работы программы «Больничные дети», которые разделят между собой несколько регионов страны. «Больничными детьми» называют малышей из Дома ребёнка до 5 лет, которые лежат в больнице без взрослых. У учреждений нет возможности положить с ними няню или воспитателя, медсёстры и врачи заняты лечением пациентов. Для выздоровления детям необходим рядом близкий взрослый. Эту проблему решают профессиональные няни.

В этом году планировалось собрать деньги для оплаты работы нянь в 9 регионах: к Новосибирску – родине акции — присоединились Барнаул, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Томск, Нижний Новгород, Оренбург и Уфа. Деньги будут распределены между этими городами в зависимости от участия в акции и нужде в специалистах.

— Огромное спасибо всем, кто поддержал акцию «День заботы за день работы»! Собранные 3 миллиона – это рекорд акции: максимум прежних лет — 1 244 758 рублей. К сожалению, мы не собрали заявленную сумму, но этого уже хватит на поддержку нескольких городов. Сборы на сайте «Дня заботы» всё еще открыты, желающие могут помочь собрать недостающую сумму. Информацию о проделанной работе мы разместим на сайте нашего фонда, а всем участникам разошлем отчёты лично, — говорит Марина Аксенова, директор Детского благотворительного фонда «Солнечный город».

Фото: предоставлено организаторами акции

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