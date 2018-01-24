Депутаты предлагают сменить команду в «Биотехнопарке»

Директору управляющей компании и одному из инвесторов могут предъявить требования о возмещении потерь бюджета. Главу УК также могут привлечь к уголовной ответственности.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела проверку использования бюджетных средств АО «УК «Биотехнопарк» в 2015- 2017 годах (до 31 ноября 2017). Список выявленных нарушений был представлен на рассмотрение заксобрания в декабре 2017 года на 40 страницах. В целом, по словам аудитора КСП Елены Саблиной, за 2011-2017 годы на создание и функционирование «Биотехнопарка» было выделено 1,178 млрд руб, из них 883 млн из областного, 216 млн из федерального, 78,5 млн из местного бюджетов. 552 млн поступило за три проверенных аудиторами года.

Среди нарушений, перечисленных Саблиной на заседании бюджетного комитета регионального парламента, было несоответствие по количеству резидентов — только 3 (ООО «СФМ- ФАРМ» (входит в ГК «SFM»), ЗАО НПК «Катрен», ООО «Ангиолайн») из 6 заявленных компаний ведут деятельность на территории парка. У аудиторов возникли вопросы по арендной плате за землю, расходам на содержание УК и закупке оборудования.

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— Из общей суммы бюджетных инвестиций 19% было направлено на содержание УК, в том числе зарплату и налоги, при этом УК также получила на эти цели субсидии через минэкономразвития, — констатировала Саблина. — За счет бюджетных инвестиций 2015 года была произведена оплата оборудования в размере 95 млн руб в адрес ООО «Метхолдинг групп». На июль 2016 года оно не было поставлено и введено в эксплуатацию, а УК без согласования с минэкономразвития, продлило договор на поставку на 1,5 года — до 31 декабря 2017 года, предоставив недостоверные данные об его установке и запуске. Кроме того, без согласования с ведомством была изменена спецификация оборудования, представленного в отчете — заменены 10 единиц: в отдельных случаях дорогостоящее импортное на отечественное с иными характеристиками, но с сохранением ранее установленной стоимости. По расчетам КСП, цены измененной спецификации иногда значительно превышали рыночные.

На 1 ноября 2017 года произведена поставка оборудования на 54 млн руб. Участок фармтехнологий для выпуска опытных серий лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах, для которого привлекалась субсидия, на момент проверки КСП не был запущен, а приобретенное оборудование на 12 млн руб введено в эксплуатацию в других структурных подразделениях УК.

При этом в заключении КСП подчеркивается, что бюджетные инвестиции планировались не как «инвестиции в объекты капстроительства», а на «иные цели» и выделялись департаментом имущественных отношений (ДИЗО) без экспертиз, установленных областным законодательством. Это нарушение было выявлено в 2014 году, и вновь установлено в 2017.

— В договорах с ДИЗО также не были установлены конкретные сроки использования бюджетных средств и достижения целей на которые предоставляются бюджетные инвестиции. В результате на 1 октября 2017 года остаток неиспользованных бюджетных инвестиций 2017 года составил 58 млн из полученных 100 млн, а на счетах организации числилось всего 24 млн, — пояснила Саблина. — До сих пор не принято предусмотренное уставом УК положение о ключевых показателях деятельности «Биотехнопарка», не утверждены сами ключевые показатели. В области отсутствует стратегия дальнейшего развития «Биотехнопарка».

Так же у КСП возникли вопросы по поводу продажи почти 300 кв метров офисных площадей Центра коллективного пользования «Биотехнопарка» собственнику «СФМ- ФАРМ» Андрею Бекареву по цене 25 тыс за кв м (7 млн руб), при сметной стоимости 87 тыс руб за кв. По данным аудиторов, убыток УК от этой сделки составил 3,7 млн руб, а с учетом затрат на инфраструктуру и коммунальные услуги — около 8,5 млн руб.

В итоге, в 2016 году выручка УК от оказания услуг составила 5 млн руб, за 9 месяцев 2017 — 6.8 млн. На 80% она обеспечена сдачей в субаренду земельных участков и осуществления функций техзаказчика для резидентов. Убыток УК с 2015 до 2017 год вырос с 33 до 63 млн руб.

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Гендиректор «УК Биотехнопарк» Владимир Кожевников на момент проведения заседания комитета находился в отпуске и не смог ответить на вопросы депутатов. Ряд комментариев дал собственник «СФМ- ФАРМ» Андрей Бекарев. В частности, он признал справедливость ряда замечаний КСП заявив, что по всем вопросам можно дать аргументированные комментарии.

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— Биотехнопарк формировался в сложный период развития экономики, когда происходило резкое колебание доллара, банкротства компаний. Это стало причиной замены части поставщиков оборудования Многие вещи приходилось менять на ходу, и на коленке. Многие вещи сделаны без злого умысла, не думаю, что там есть хищения, — заявил Бекарев.

Комментируя сделку по покупке офисных площадей он отметил, что здание ЦКП построено на земле, ранее принадлежавшей «СФМ- ФАРМ». Это скорректировало стоимость квадратов для компании в рамках заключенного инвестдоговора. На сегодняшний день часть этих площадей занимает «Ангиолайн», который строит рядом свой объект, часть перепрофилируется под лаборатории. Бекарев также предложил совместно с органами власти проанализировать ошибки, допущенные в ходе реализации парковых проектов на территории региона, понять почему возникают такие проблемы, чтобы не допустить их повторения.

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Врио министра экономического развития Ольга Молчанова добавила, что в правительстве создана рабочая группа в которую вошли эксперты по биотехнологиям. Они будут рассматривать замечания КСП в части оборудования и перепланировок, связанных с его заменой.

— Что касается стратегии развития «Биотехнопарка», то мы работаем над ней около двух лет, но возникли принципиальные разногласия: администрация Кольцово считает, что она должна включать в себя не только нынешнюю, но и две перспективные площадки, что потребует еще около 4 млрд руб инвестиций. Мы настаиваем на том, что нужно пока ограничится теми 20 га, которые уже занимает «Биотехнопарк», — говорит Молчанова.

Она также напомнила, что перед УК поставлена задача: с 1 января 2018 года перейти на самоокупаемость и заработать за год 100 млн руб на содержание. Молчанова добавила, что программа развития и замечания к УК будут рассмотрены в ближайшее время на заседании рабочей группы с участием депутатов Заксобрания.

Врио руководителя департамента имущества и земельных отношений области Роман Шилохвостов отметил, что ситуация по сделке с частным лицом, по поставке оборудования также будет проинспектирована.

— Если будет выявлен ущерб, то будет представлено взыскание к инвестору или директору УК. Если будут подтверждены выводы КСП, что директор знал о ситуации изначально, то будет рассматриваться возможность его уголовного преследования, — добавил Шилохвостов.

Доклад КСП вызвал вполне предсказуемую реакцию у депутатов регионального парламента, которые заявили, что ситуация с «Биотехнопарком» продолжает список проблемных масштабных проектов, с которыми заксобрание работает в последние годы: строительство четвертого моста через Обь, концессия по мусороперерабатывающим заводам, ситуация с Технопарком.

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Депутат Ирина Диденко поинтересовалась, почему минэкономразвития приняло недостоверную отчетность УК о закупке и установке оборудования, а также почему до сих пор не разработаны критерии оценки эффективности использования бюджетных средств. Она напомнила, что депутаты предлагали эти критерии еще весной 2017 года, но ведомство отказалось учитывать рекомендации заксобрания.

— Тех параметров, которые сегодня анализирует минэкономразвития: количество резидентов и объем уплаченных налогов, недостаточно. Они не говорят кто и как пользуется инфраструктурой, какие продукты производят, какие выходят в массовое производство, — перечислила она.

Зампредседателя комитета Валентин Сичкарев признался, что в ходе обсуждения ситуации по «Биотехнопарку», у него появилось ощущение дежавю.

— Пару лет назад нам правительство с восторгом заявляло, как здорово работает Технопарк, что мост стоит 90 млрд руб, а мусорная концессия необходимо именно в формате двух заводов, что все эти проекты экономически выверенные. А сейчас аналогичная ситуация происходит по Биотехнопарку, — говорит он.

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Сичкарев добавил, что заявления о том, что резиденты парка перечислили в консолидированный бюджет более 400 млн руб в 2016 и 2017 годах — это игра цифр.

— Федеральная методика позволяет считать резидентами тех, кто зарегистрирован на площадке, а по факту на ее территории не работает. Реально резиденты парка перечислили в бюджеты за все годы около 50 млн руб налогов, при почти 1.2 млрд руб инвестиций, —говорит Сичкарев. — Я бы предложил отстранить команду «Биотехнопарка» от реализации проекта. Почему бы не поручить контроль за ним команде Академпарка? Мы сможем сэкономить 50-60 млн на содержании УК. Если «Биотехнопарк» нечем наполнить, то в Технопарке дефицит площадей на которые инноваторы стоят в очереди. Сейчас на рассмотрении у врио губернатора находится предложение о создании промпарка для производства инновационной продукции, а тут у нас готовая площадка с необходимой инфраструктурой.

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Также он предложил вернуть в собственность бюджета площади, переданные частному лицу, более пристально оценить действия генерального директора Владимира Кожевникова.

Вице-председатель регионального парламента Андрей Панферов признал, что под жесткий контроль ситуацию нужно было брать еще в 2016 году, когда УК показала рост убытка. Он предложил создать рабочую группу из бюджетного комитета, чтобы проработать детально вопрос — по аналогии с Технопарком.

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— У нас нет основания не доверять актам КСП, где все разложено по полочкам. На мой взгляд, Ольга Витальевна (Молчанова) профессионально пытается увести вопрос в сторону. Меня удивляет отношение Романа Геннадьевича (Шилохвостова). Опять с невинным лицом: ничего не знаю и не видел. Можно констатировать четко, что нет никакого управления госсобственностью. Мы про этого говорили неоднократно и по факту того, что мы сейчас слышим: мы имеем частную контору за государственный счет, — прокомментировал итоги обсуждения спикер Заксобрания Андрей Шимкив. — Какую совесть нужно иметь, чтобы на себя площади выкупать? Это все равно, что я бы на старой работе купил бы себе заправок, — мне совести на это не хватило за 21 год. А вам Роман Геннадьевич я хочу сказать, что вы подставили уже второго губернатора. На 100%. Думаю, ему сейчас будет не совсем приятно все это слышать и видеть. После наших предыдущих подходов (к значимым для региона проектам) можно было сделать выводы. Если вы надеялись, что мы начнем работать по-другому — нет. Мы настаиваем на эффективности вложения бюджетных денег, при этом мы не оспариваем нужен Биотехнопарк или нет. Но пока, к сожалению или к радости, все заканчивается тем, что позиция депутатов оказывается верной по всем проектам. Никакая рабочая группа не оспорит выводов КСП. Кому не нравится сходите в суд — посудитесь. Я бы также обратился к областной прокуратуре: это уже третий случай и хотелось бы, чтобы вы тоже к этим вещам подключались, так как это миллиарды бюджетных денег.

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Шимкив предложил на следующем заседании бюджетного комитета заслушать объяснения гендиректора ОАО «УК «Биотехнопарк» Владимира Кожевникова и продолжить разговор. Председатель комитета Александр Морозов также рекомендовал детально проанализировать всю парковую политику региона, чтобы снова раз за разом не попадать в такие ситуации и выполнять заявленные ориентиры проектов. После разработки предложений отчет КСП будет вынесен на сессию заксобрания.

Фото: редакции

Юлия Данилова