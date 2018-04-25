Заказчиков на поставки зерна стоит искать заранее.

По мнению депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дениса Субботина, чтобы осенью избежать проблем с вывозом пшеницы, вопрос реализации нужно прорабатывать уже сейчас, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

По данным, приведенным на прошедшем XVI зерновом «круглом столе», с 1 сентября 2017 года с территории Новосибирской области железнодорожным транспортном вывезено 350 тысяч тонн зерна, из них 233 тысяч тонн ушли на экспорт. По оценкам аграриев, вывоз необходимо было довести до 1,2 млн тонн, то есть почти в четыре раза больше, чем оказалось по факту.

В пресс-службе напомнили, что прошлой осенью новосибирские аграрии собрали рекордный урожай. Общий объем зерновых впервые за семь лет составил 3 млн 338 тысяч тонн, что на 408 тысяч тонн больше, чем планировалось. Практически сразу рекордный урожай превратился в проблему. Возникли огромные трудности с вывозом зерна на экспорт или в другие регионы России — то вагонов не хватало, то субсидий на перевозку не выделялось.

Итоги прошедшего зернового «круглого стола» подвел депутат Законодательного собрания Денис Субботин.

— Обсуждение было посвящено оценке ситуации, в которой аграрии будут жить ближайшее лето и осень. Это макроэкономическая оценка, к чему нам надо готовиться, к каким прогнозам и перспективам, — подчеркнул законодатель. — А готовиться надо к следующему: дикого роста цен на пшеницу ожидать не стоит. Пшеницу надо выращивать качественную. Проще говоря, многое из того, что мы выращиваем и называем пшеницей, не является продаваемым товаром.

По оценке Дениса Субботина, более радужные перспективы открываются перед теми, кто выращивает масличные культуры, которые и продавать легче, и производство их более рентабельно.

Одной из главных проблем для аграриев остается субсидирование перевозок пшеницы. По мнению законодателя, Правительство РФ не торопится с решением этого насущного вопроса.

— По пилотному проекту 100 тысяч тонн просубсидировали, 100 тысяч вывезли, — напомнил депутат. — Сейчас уже третий месяц подписывается постановление Правительства РФ о субсидировании даже по старым правилам дополнительных тысяч тонн из Новосибирской области. До сих пор на сегодняшний момент это постановление не подписано.

Денис Субботин отметил, что среди возможных вариантов — уравнять в возможностях крестьян Новосибирской области с аграриями Центральной России или южных регионов страны, например, Ставропольского и Краснодарского краев, обсуждается вопрос, чтобы субсидировать все затраты по перевозке зерна, в том числе, в черноморские порты.

Однако, даже большую проблему, чем субсидирование перевозок, представляет дефицит грузовых железнодорожных вагонов, нехватка подвижного состава на станциях Сибирского федерального округа. Причем, этот дефицит, как считает депутат, сохранится и ближайшей осенью.

— Мне кажется, правильнее было бы ставить вопрос не о том, чтобы субсидировать одну или две, или сто тысяч тонн, — поделился мнением законодатель. — Важнее, чтобы вагоны были всегда, а сколько они стоят — это уже второй вопрос. Наличие подвижного состава, его доступность, даже не по цене, а вообще физическая — это огромная проблема.

Кроме того, Денис Субботин отметил, что не только вагонов для перевозки большого количества зерна не хватает, не готова сама инфраструктура, например, мощности по выгрузке в российских портах далеки от желаемых показателей. Поэтому, по мнению законодателя, важно продолжать работать совместно с Правительством РФ, ведь многие вопросы крестьяне сами решить не в силах. Ту же транспортную инфраструктуру в стране должно развивать государство.

— Времена, когда все, что бы ты ни вырастил, прибежали и у тебя купили, наверное, все-таки проходят. Поэтому важно заранее думать, для кого и что мы производим. Например, чтобы получить вагоны, их придется заказывать месяца за три до отгрузки. Я не исключаю, что нужно уже летом заключать контракты, а потом их выполнять, даже если цена на сто рублей поднялась, — считает Денис Субботин.

Впрочем, законодатель напомнил, что в России многие компании считают возможным не выполнять контракты на поставки, если цена вдруг вырастет из-за неурожая, например.

— Думаю, нужно заранее серьезнейшим образом просчитывать ситуацию, договариваться и свои договоренности исполнять, — посоветовал депутат. — Я не говорю о том, чтобы весь урожай до последнего зернышка увезти. Можно схему придумать: на половину поставок контракты заключить заранее, а на половину чуть позже.

Что же делать, если вдруг вагонов заказал много, а вдруг случился неурожай, и отправлять нечего?

— Значит, надо работать, чтобы результат получался, — ответил Денис Субботин. — Если заранее настраиваться на неурожай, тогда не надо работать.

Фото: пресс-служба Заксобрания области