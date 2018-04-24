«Сингента» представила третий ежегодный Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России.

Индекс основан на аналитических данных Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был проведен в марте 2018 года среди ведущих агрохозяйств, специализирующихся на растениеводстве. Его участниками стали руководители 100 агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России, сообщили в пресс-службе компании «Сингента».

Основная цель исследования — ежегодное измерение степени оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов) для аграриев, инвестиционных планов, а также понимание того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Анализ ключевых проблем, актуальных тенденций и перспектив отрасли также дает представление о том, какие современные решения необходимо применить для увеличения производительности отечественного агробизнеса и модернизации сельского хозяйства.

Результаты 3-его Индекса показали, что динамика развития аграрного сектора перешла из стадии роста в стабилизационную фазу. В частности, респонденты оценили 2017 год на 3,57 балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89 и был признан самым удачным для аграриев, начиная с 2013 года. Расширение посевных площадей по-прежнему планирует существенная часть хозяйств, но при этом процент таких компаний снизился по отношению к прошлому году с 27 % до 24 %.

Доля тех, кто рассчитывает на увеличение дохода от реализации сельхозпродукции в этом сезоне, также сократилась. Если в 2017 году доход надеялись увеличить 86 % хозяйств, то в этом году таковых оказалось только 67 %. Вместе с тем стоит отметить, что доля респондентов, которые ожидают значительного роста доходов, осталась фактически на уровне прошлого года (35 % – 2018 год и 37 % в 2017). Также, вырос процент тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне (23 % в 2018 в сравнении с 15 % в 2017). Данные факты свидетельствует о формировании на рынке пула компаний, ориентированных на стабильный и прогнозируемый результат. Факторы, влияющие на рост доходности, остались неизменными: повышение качества отпускаемой продукции, низкая себестоимость и высокие цены на растениеводческую продукцию. Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают повысить 48 % опрошенных аграриев. В 2017 году таковых было 58%, что говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном рынке.

Согласно данным исследования, доступность кредитов впервые за три года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71 % респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, тов 2018 году этот показатель вырос на 5 процентных пунктов и достиг 76 %. Также увеличился процент компаний, которые пользовались кредитами на закупку семян: 57 % в 2018 году и 51 % в 2017, соответственно. Тем не менее, существенным образом сократилось количество аграриев, планирующих наращивать инвестиции. В 2018 году увеличивать инвестиции в оборотный капитал планируют 44 % (в 2017 году таковых было 62 %), в основной капитал 57 % (в 2017 — 71 %). В том, что касается внедрения новых методов и технологий, картина в целом остается стабильной: прежде всего агрофирмы планируют внедрять новые подходы в защиту культур — 51 %, 49 % опрошенных в удобрения и 48 % — в селекцию.

— Очевидно, что период бурного роста достиг пика, и мы переходим на новую стадию, в которой конкурентоспособность и снижение издержек становятся определяющими факторами. Однако экономия бывает разной. Стоит отметить, что российские аграрии научились считать деньги, и даже в нынешних условиях существенная часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том числе и в инновационные системы защиты растений и высокопродуктивные гибриды. Две трети участников опроса определяющим фактором при выборе семян назвали именно продуктивность, а вовсе не стоимость. Этот процент удивительным образом совпадает с долей компаний, которые планируют увеличить доходность от реализации аграрной продукции, — комментирует результаты исследования заместитель главы представительства компании «Сингента» в РФ и СНГ по корпоративным вопросам Андрей Рогов.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько утверждаеи, что признаки торможения, которые были заметны еще в прошлом году, начинают проявляться повсеместно.

— Снижение ожиданий компаний в части доходности, сокращение доли тех, кто планирует увеличить посевные площади и падение инвестиций — тенденции, которые прослеживаются в исследовании этого года. Эффект от девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на нет. Отрасль сейчас переходит на новую стадию развития. В нынешний период основной точкой для поддержания роста определенно должен стать курс на расширение экспортного потенциала. От того, удастся ли это российским аграриям или нет, будет зависеть, перейдем ли мы к новому росту или нас ждет некая стагнация. Второй важной особенностью наступающего периода может стать усиление политической нестабильности со стороны мировых аграрно-продовольственных рынков и, соответственно, резкие ценовые толчки извне, — говорит Дмитрий Рылько.

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