Дискуссии повлияют на закупочные цены топлива для ТЭЦ

Глава СГК попросил депутатов горсовета Новосибирска и общественников «не осложнять компании жизнь и нарушать ход переговоров компании с поставщиками топлива».

— Я услышал о запланированном переводе ТЭЦ Новосибирска на бурый уголь еще в ходе переговоров о передаче актива от одного собственника к другому. Мы все знаем об экологической ситуации и смоге в Красноярске. Мы не пытаемся заработать политические очки, а просто хотим привлечь внимание к важности и серьезности этой проблемы, — заявил на расширенном совещании при горсовете Новосибирска инициатор рассмотрения этого вопроса, гендиректор ГК «Химметал», зампредседателя общественного экспертного совета при мэрии Новосибирска по вопросам градостроительства Евгений Гаврилов.

➥ СГК начала работать с новосибирскими активами

Гендиректор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Михаил Кузнецов отметил, что компания недавно появилась в Новосибирске, но «учитывает интересы потребителей, уважает власть и старается слышать общественность». Он пояснил, что пока рассматривается возможность перевода на бурый уголь только ТЭЦ-5.

— Сейчас мы проводим пробное сжигание бурых углей на ТЭЦ-5. Что-то определенное можно будет сказать в конце мая, когда мы подведем результаты. По ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2 возможность перевода близка к нулю, — заявил Кузнецов. — Использование бурых углей на ТЭЦ-5 — если электростанция сможет работать на разных видах топлива — даст нам большую гибкость при взаимодействии с поставщиками по цене поставок: мы будем диктовать цены и оптимизировать свои расходы. Сейчас ведем эти переговоры. Давайте не будем нам осложнять жизнь и нарушать ход переговоров. Дискуссией мы можем повлиять на цены.

Экономическую составляющую перехода на новый вид топлива глава СГК комментировать отказался, отметив, что это коммерческая тайна.

По словам депутата горсовета Александра Бурмистрова, двенадцатый котел ТЭЦ-4 уже фактически переведен на бурый уголь. Кузнецов опроверг эту информацию и предложил организовать экскурсию на предприятия компании, чтобы «депутаты и общественники могли все увидеть своими глазами, и сами задать вопросы техническим специалистам».

Представители СГК также опровергли заявления общественников и депутатов горсовета, что использование бурого угля приведет к росту выбросов загрязняющих веществ.

➥ СГК: выбросы уменьшатся

Академик РАН, завотделом Института экономики СО РАН Сергей Алексеенко, также подтвердил, что при грамотном использовании технологий, настройке оборудования и очистных сооружений выбросы сократятся. Тем не менее, ученый отметил, что перед тем как принимать решение о переводе котлов СГК должна предоставить программу перевода с оценками всех показателей и получить согласование Ростехнадзора. Это подтвердил и замначальника департамента энергетики мэрии Дмитрий Перязев, отметив, что с 1 января 2019 года все ТЭЦ России должны будут оформлять комплексное экологическое разрешение на осуществление деятельности. Материалы этого обоснования будут являться предметом государственной экологической экспертизы федерального уровня. По его словам, новый собственник вряд ли будет переводить станции на бурый уголь без технологических мероприятий, иначе он просто «угробит оборудование ТЭЦ».

— Сегодня около 2 млн тонн бурых углей в Новосибирске сжигает ТЭЦ-3, причем далеко не самого хорошего качества. И никаких вопросов… Возможно, такой всплеск внимания к теме экологии в теплоэнергетике совпал с нашим приходом? А возможно, есть интерес к тому как работает именно наша компания? Ничего плохого в этом не вижу. У нас есть интерес к городу и к лидерам общественного мнения, мы хотим строить отношения на взаимном уважении и профессиональной основе, — снова заявил Михаил Кузнецов.

Он раскритиковал замечания, которые озвучивали в прессе и на совещании некоторые общественники Новосибирска, посоветовав экономить время и не тратить его на непроверенную информацию.

— Было бы здорово если бы мы придерживались фактов. Зачастую бывает так, что уголь — это не только экология, но и большие деньги. Понятно, что если у станции появляются альтернативы по закупке угля, то чьи-то интересы (поставщиков — ред.) будут нарушаться. Речь идет о десятках миллиардов рублей, — предупредил Кузнецов.

Депутат Вячеслав Илюхин заявил, что любую информацию можно завернуть в «красивую обертку», поэтому он хотел бы посмотреть документы вместе со специалистами, которым доверяет, а не с приглашенными на совещание экспертами.

— С «Сибэко» у нас складывались непростые отношения и просто доверять вам у нас нет причин, — напомнил он.

➥ Тарифы повысятся всего на 4%

Депутаты также поинтересовались планами СГК по повышению тарифов. В интервью местным СМИ Михаил Кузнецов на этой неделе заявил, что тарифы будут расти на 2-3% выше инфляции в течение нескольких лет.

— Тариф в регионе сильно недофинансирован. Я проехал по Новосибирску и увидел, что у вас из многих тепловых камер идет пар. На предприятиях нашей системы такого нет ни где, ни в одном городе. При этом тариф, который дается в регионе, меньше, чем нужно для эксплуатации сетей, — подтвердил глава СГК. — Именно поэтому мы сейчас ищем варианты для снижения издержек внутри компании, повышения своей эффективности, просчитываем логистику, чтобы не перекладывать все в тарифы для населения.

В итоге депутаты запросили у СГК документальную информацию о запланированных технологических изменениях, их влиянии на экологическую ситуацию и тариф.

По словам Михаила Кузнецова, в 2017 году СГК заплатила 16 млрд рублей налогов. В 2018, с учетом покупки «Сибэко», эти платежи перевалят за 20 млрд.

Юлия Данилова

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