Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» приступил к обслуживанию клиентов Сбербанка с нарушениями слуха

В настоящее время сурдопереводом (в удаленном режиме, по каналам видеосвязи) обеспечены 62 отделения Сбербанка.

ПАО Сбербанк и ООО «Сурдофон» (находится под управлением венчурного фонда «Ломоносов Капитал») заключили договор на оказание услуг дистанционного сурдоперевода для посетителей банка с нарушениями слуха, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что данные услуги позволяют глухим и слабослышащим гражданам получить консультацию по любым банковским продуктам и сервисам, оформить необходимые документы и т.д.

В обслуживании сотрудникам банка помогают операторы Диспетчерского центра ООО «Сурдофон» – высококвалифицированные переводчики русского жестового языка (РЖЯ). В настоящее время сурдопереводом (в удаленном режиме, по каналам видеосвязи) обеспечены 62 отделения Сбербанка: в Москве, Великом Новгороде, Владивостоке, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Якутске, Ярославле. Сурдоперевод осуществляется в режиме работы отделений (шесть дней в неделю), за исключением воскресных и праздничных дней.

Напомним, с 2016 года в Сбербанке запущен проект «Особенный банк», в рамках которого, помимо прочего, инфраструктура подразделений адаптируется к особым потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По оценке управляющего ООО «Сурдофон» Андрея Старкова, ПАО Сбербанк – первая компания в России, которая системно решает задачи по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, применяя самые современные технологии.

Фото: со страницы в facebook заместителя председателя Сибирского банка – управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игоря Безматерных