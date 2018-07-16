Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» приступил к обслуживанию клиентов Сбербанка с нарушениями слуха

В настоящее время сурдопереводом (в удаленном режиме, по каналам видеосвязи) обеспечены 62 отделения Сбербанка.
ПАО Сбербанк и ООО «Сурдофон» (находится под управлением венчурного фонда «Ломоносов Капитал») заключили договор на оказание услуг дистанционного сурдоперевода для посетителей банка с нарушениями слуха, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.
Отмечается, что данные услуги позволяют глухим и слабослышащим гражданам получить консультацию по любым банковским продуктам и сервисам, оформить необходимые документы и т.д.
Напомним, с 2016 года в Сбербанке запущен проект «Особенный банк», в рамках которого, помимо прочего, инфраструктура подразделений адаптируется к особым потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По оценке управляющего ООО «Сурдофон» Андрея Старкова, ПАО Сбербанк – первая компания в России, которая системно решает задачи по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, применяя самые современные технологии.
Фото: со страницы в facebook заместителя председателя Сибирского банка – управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игоря Безматерных
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