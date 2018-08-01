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Для литий-ионных аккумуляторов разработали новые стандарты

  • 01/08/2018
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Они позволят вывести на рынок новую продукцию в сфере систем накопления электрической энергии ведущих отечественных предприятий.

При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО разработаны и утверждены три новых стандарта, касающиеся литий-ионных аккумуляторов для систем накопления электрической энергии и электромобилей, сообщили в пресс-службе компании. Предложения по разработке национальных стандартов по системам накопления энергии подготовлены рабочей группой в состав которой входит и новосибирская компания — портфельный актив РОСНАНО — ООО «Лиотех-Инновации».

Стандарты  позволят вывести на рынок новую продукцию в сфере систем накопления электрической энергии ведущих отечественных предприятий, занимающихся разработкой, изготовлением, проектированием, поставкой, испытаниями, монтажом и наладкой, эксплуатацией СНЭЭ и литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

— До сих пор можно услышать мнение, что «стандарты и инновации несовместимы, стандарты являются барьером для развития инноваций». На самом деле, дело обстоит ровно наоборот, — отметил директор департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Юрий Ткачук. — Современные стандарты для инновационной продукции — это ключ к расширению рынка присутствия и выхода на новые рынки как в России, так и за рубежом. Стандарты документально закрепляют научно-технические достижения, реализованные в новой продукции, и таким образом устанавливают повышенный уровень ее технических и потребительских свойств. По сути, уровень стандартизации — это индикатор конкурентоспособности технологических компаний, позволяющий также снизить неэффективные издержки, сократить время на внедрение инновационных технологий и ускорить выход новой продукции на рынки.

Юрий Ткачук уверен, что стандарты поспособствуют внедрению литий-ионных аккумуляторов на развивающихся рынках экологического транспорта и систем накопления электрической энергии для развития «зеленой» энергетики на основе ВИЭ.

— Новые сферы применения предъявляют дополнительные требования к аккумуляторам и системам, начиная с терминологии и заканчивая повышенными характеристиками качества и безопасности. Первый пул разработанных стандартов закрепил термины, определения и требования безопасности в сфере применения литий-ионных аккумуляторов для систем накопления электрической энергии и электромобилей. На втором этапе будут разработаны стандарты, устанавливающие высокую планку потребительских свойств аккумуляторов и систем, — сообщил Юрий Ткачук.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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