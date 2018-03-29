Для тех, кто верит в свой бизнес

Региональные предприятия уже приспособились к новым экономическим реалиям и постепенно начинают задумываться о том, как расширить производство, чтобы занять освободившиеся ниши, либо оценивают новые сегменты рынка.

На самые распространенные вопросы предпринимателей, возникающие при инвестиционном кредитовании, отвечают эксперты.

Валентина Новикова, начальник управления клиентских отношений Банка Акцепт:

Для МСБ кредиты недоступны

— Я бы сказала, что это один из мифов, созданных вокруг современной банковской системы. На самом деле для реально работающего бизнеса, который четко видит свои перспективы, производит востребованную продукцию или предоставляет качественные услуги, есть масса возможностей финансирования. Зачастую, чтобы помочь малым и средним предприятиям взять кредит, банки берут на себя функции финансового консультанта, помогают составить бизнес-план проекта.

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться различными программами с государственной поддержкой. В первую очередь необходимо сказать о новой программе, разработанной министерством экономического развития Российской Федерации совместно с «Корпорацией МСП», в рамках которой будет осуществляться кредитование субъектов МСП банками на более выгодных условиях, чем самые лучшие предложения рынка. Корпорацией отобрано всего 15 банков, которые могут работать по этой программе. Банк Акцепт в их числе!

Господдержка — это дорого

В рамках этой программы субъекты МСП имеют возможность получить кредиты по ставке 6,5% годовых. Банки выдают кредиты за счет собственных средств, а министерство экономического развития РФ перечисляет банкам субсидии по выданным кредитам в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1706. Программа имеет целевую направленность — развитие реального сектора экономики и поддержка предприятий МСП в приоритетных отраслях экономики. Речь идет о предприятиях сельскохозяйственной отрасли, обрабатывающих производствах, предприятиях транспорта и связи, предприятиях, деятельность которых связана с производством и распределением электроэнергии, газа и воды, предприятиях строительства, здравоохранения, туризма, предприятиях по сбору утилизации отходов и, конечно, отраслей экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ. Как мы видим, отраслевая специализация шире, чем в предыдущих программах «Корпорации МСП».

Бизнес-кейс

Иван Тевс, директор ООО «Содружество» (строительство)

— Мы сотрудничаем с Банком Акцепт с 2016 года. Тогда мы строили жилой дом и хотели привлечь средства в рамках проектного финансирования, но не получилось. Обратились в другую кредитную организацию — оформляли договор полгода. Однако мы заручились обещанием, что наш следующий проект Акцепт рассмотрит. Так и произошло. Сейчас мы строим небольшую гостиницу. Когда представили проект на рассмотрение в банк, оказалось, что он попадает под льготное финансирование по ставке 6,5% готовых. Плюс мы получили отсрочку по уплате основного долга на 1,5 года. Это супер-предложение!

От подачи заявки до подписания кредитного договора прошло около трех недель. Документы мы предоставляли стандартные, включая бизнес–план, так что с этим сложностей не возникло. Деньги должны поступить на счет к концу марта.

Льготные кредиты можно получить только по знакомству

Уже 6 предприятий Новосибирской области и Красноярского края воспользовались программой льготного кредитования в Банке Акцепт в феврале 2018 года. Процентная ставка по программе составила 6,5% годовых. В рамках программы в нашем банке кредит на пополнение оборотных средств выдается от 3 млн до 100 млн рублей сроком до 3-х лет. Кредит на инвестиционные цели — от 3 млн до 450 млн рублей сроком до 10 лет. В Банке Акцепт кредит могут получить не только наши клиенты, но и клиенты других финансовых организаций.

Обеспечение принимается в виде залога транспорта, спецтехники, оборудования, недвижимости, поручительства собственников бизнеса, поручительства гарантийных фондов.

Требования по госпрограмме жестче, чем в обычном кредитовании

В новой программе сохранены основные требования к заемщикам: собственники компании должны быть российскими налоговыми резидентами, а предприятие — состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не иметь задолженности по налогам и находиться в устойчивом финансовом положении.

Денег на всех не хватит

В связи с тем, что ресурсы новой программы минэкономразвития РФ по субсидированию процентных ставок ограничены, предприниматели могут воспользоваться другой программой «Корпорации МСП», по которой Банк Акцепт также является одним из уполномоченных корпорацией банков. Это программа кредитования субъектов МСП под названием «Программа стимулирования».

В ее рамках предприниматели могут получить кредитование по ставке, не превышающей 10,6% годовых для предприятий малого бизнеса и 9,6% годовых для предприятий среднего бизнеса.

Бизнес-кейс

Ирина Щукина, главный бухгалтер ООО ПФ «Город мастеров»

— Во-первых, с Банком Акцепт мы работаем давно, поэтому и обратились к нему за кредитом на развитие. Во-вторых, они очень оперативно работают, рассмотрение кредитных заявок, процесс согласования и принятия решений проходит быстро. Когда есть с чем сравнивать — а мы работаем с несколькими банками — это не может не импонировать.

Цель кредитования — пополнение оборотных средств и приобретение оборудования для расширения производства. Также новое оборудование позволит выпускать царговые щиты для стальных дверей. Сейчас мы их закупаем на рынке. Расширение мощностей позволит нам оптимизировать производство, повысить производительность, снизить себестоимость продукции, а в конечном итоге — увеличить долю на рынке.

По пакету документов «Программа 6,5» не отличается от других видов кредитования. У нас не было никаких трудностей по сбору документов. Это стандартный целевой кредит, но по очень хорошей ставке.

Если нет обеспечения — заявку «завернут»

В случае недостаточности обеспечения предприниматели могут воспользоваться поручительством региональных гарантийных фондов поддержки МСП, в том числе гарантийного фонда Новосибирской области. Если предприятие не попадает под условия государственных программ, мы всегда готовы рассмотреть кредитование по собственным программам банка. Банк Акцепт предлагает различные виды корпоративного кредитования на индивидуальных условиях, в зависимости от финансового состояния предприятия и формы залога ставка составляет от 10% годовых. Также в нашем банке можно рефинансировать действующие кредиты юридического лица или предпринимателя в других банках.

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, структурированию каждой сделки, а собственная залоговая служба избавляет от привлечения оценочной компании. Всю работу мы сделаем сами. Решение по кредиту принимается в короткие сроки, ведь все ключевые специалисты находятся здесь, в Новосибирске. Досрочное гашение производится без каких-либо штрафов. Есть удобные для клиента условия, которые по желанию клиента можно учесть при заключении договора: возможна отсрочка в погашении основного долга до 6 месяцев; установление индивидуального графика гашения, учитывающего сезонность бизнеса; оформление кредитной линии и овердрафта с лимитом выдачи, что позволяет пользоваться кредитом частями и экономить на процентах.

Банк Акцепт предлагает своим клиентам полный спектр услуг по обслуживанию корпоративного бизнеса. Мы приглашаем предпринимателей в наш банк!

Условия «Программы 6,5»

1.По кредит выдается на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет и на инвестиционные цели сроком до 7 лет.

2.Кредит выдается на расширение бизнеса, открытие нового производства. Программа позволяет финансировать проект полностью при наличии обоснования: бизнес-плана, разработанной программы конкретных мер по достижению конкретных целей.

3.Если предприниматель подает кредитную заявку на пополнение оборотных средств, ему нужно предоставить учредительные документы, финансовую отчетность и документы по залогу. Если же планируется кредит на инвестиционный проект, то дополнительно к вышеперечисленным документам нужен бизнес-план.

4.При нехватке залогового обеспечения заемщик может привлечь поручительство гарантийных фондов.

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Фото: пресс-служба банка Акцепт, pixabay.com.

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