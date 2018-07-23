Дмитрий Савельев представил подписные листы в региональный избирком

Он выдвигается региональным отделением политической партии «ЛДПР».

23 июля в региональный избирком представил документы для регистрации и подписные листы кандидат на должность губернатора Новосибирской области Савельев Дмитрий Иванович (выдвинут региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»), сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Новосибирской области.

Напомним, кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать не менее 270 подписей глав и депутатов муниципальных образований и городских округов в свою поддержку.

Сейчас проводится проверка представленных документов и подписных листов, которые представили 19 июля Георгий Михайлов (выдвинут региональным отделением политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС») и Анатолий Кубанов (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»). По итогам проверки Избирательная комиссии региона принимает решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области