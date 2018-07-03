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До конца года «Дядя Дёнер» откроет по франшизе кафе в 5 городах России

  • 03/07/2018
Dener

Павильоны сети будут открыты в Иркутске, Самаре, Калининграде, Магнитогорске и городе Нерюнгри.

Продажи франшизы сети «Дяди Дёнер» стартовали в апреле, однако за 3 месяца удалось подписать договор уже с пятью предпринимателями из разных городов страны, сообщили в пресс-службе компании.

— В 3-4 квартале 2018 года павильоны «Дядя Дёнер» будут открыты в Иркутске, Самаре, Калининграде, Магнитогорске и городе Нерюнгри, — рассказали в компании.

Отмечается, что согласно разработанному пакету франчайзи, руководство сети предоставляет партнерам в обмен на паушальный взнос право использования бренда, технологические карты блюд, макеты оформления павильона, помогает с подбором производственного помещения, обеспечивает обучение сотрудников и сопровождение до момента открытия кафе. В дальнейшем партнер сети, выплачивая премию владельцам бренда, получает дизайн-макеты меню и всех рекламных материалов, SMM-сопровождение в социальных сетях Instagram и «Вконтакте», механику проведения рекламных акций, анализ структуры продаж и поддержку по всем вопросам.

— На данный момент предложение от компании предусматривает 2 формата: павильоны стритфуд и стационарные кафе. Наибольшим интересом среди потенциальных партнеров пользуется формат уличных павильонов, так как они предполагают меньшие вложения, а рынок уличного питания во многих городах все еще недостаточно насыщен, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в начале июня компания разместила биржевые облигации на сумму 60 млн рублей и направляет привлеченные средства на развитие сети в Новосибирске. Параллельно с этим руководство «Дядя Дёнер» продолжают экспансию в другие города страны, в том числе с помощью продажи собственной франшизы.

Фото: пресс-служба компании

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