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До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

  • 27/03/2018
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В числе привлекательных для фонда направлений: ИТ, биомедицина, агротехнологии, энергоэффективность и энергетика, а также индустрия- 4.0.

— Мы ориентируемся на потребности новосибирских технологических компаний и наша задача, совместно с Технопарком, сделать так, чтобы их рост кратно ускорялся. До конца года рассчитываем получить прирост компаний- резидентов из Новосибирска. Сегодня у нас их около 50, как минимум, придет столько же, а может и больше. Мы ориентируемся на качественные характеристики, на то количество инвестиций, которое они привлекут, на количество объектов интеллектуальной собственности, которые они сгенерируют, — заявил на пресс-подходе после официального открытия Регионального оператора «Сколково» в Новосибирске вице-президент Фонда  «Сколково» по региональному и международному развитию  Юрий Сапрыкин.

В числе привлекательных для фонда направлений он назвал ИТ, биомедицину, агротехнологии, энергоэффективность и энергетику, а также индустрию- 4.0.

— Я рассчитываю, что все сегодняшние выпускники А:Старта в перспективе станут нашими резидентами. Сегодня любой уважающий себя фаундер-основатель компании должен использовать все ресурсы, которые есть, в первую очередь, в масштабах страны. Если хочешь делать серьезный бизнес, то он должен быть мировым. Нельзя в отдельно взятой стране построить технологию и рынок. Тебя быстро вытеснят новые компании, — подчеркивает Сапркин.

Гендиректор АО «Академпарк» Владимир Никонов отметил, что сотрудничество с фондом позволит инновационному бизнесу региона вписаться в федеральные повестки, а также в международную экосистему.

— Статус партнера даст определённые возможности нашим резидентам. Это не только финансовые источники, но и развитые контакты, умение складывать компетенции, возможность опереться на крупные инновационные компании. Все это дает стартапам больше шансов для роста, — отметил Никонов.

Он также прокомментировал итоги весенней сессии бизнес-ускорителя А:Старт. В ней приняли участие 84 инноватора со своими проектами.

— Часть из них в ходе работы на сессии развили бизнес-идею до того уровня, что получили приглашение стать резидентами Академпарк, — констатировал Владимир Никонов.

По предварительным данным, к зачислению в резиденты бизнес-инкубатора Академпарка было рекомендовано 8 проектов из секции ИТ, 4 из секции «Био-Нано-Мед» (модуль выращивания растений, сухая кормовая добавка «probidry», бактогрибин, LPStop) и 4 из секции «Приборостроение» (автоматический ростэр, производство нанокремния для анодов литиевых аккумуляторов и его соединений, высокоэффективная система охлаждения Data- и майнинг- центров, безреагентная  система очистки сточных вод).

Юлия Данилова

Фото: автора

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