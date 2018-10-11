До отключения аналогового ТВ в России осталось менее трех месяцев

Сейчас его услугами пользуется около половины всех сибиряков.

О том, что частоты, зарезервированные под аналоговое вещание, нужно высвободить под другие нужды, а само вещание перевести на «цифру» (которая по тем же каналам сможет передавать намного больше информации), говорят уже не первый год. Даты «блэкаута» назначаются и переназначаются с 2015 года, но в 2018, аккурат после выборов Российская телевещательная сеть сказала: «Все, хватит». И окончательным «днем Д» было назначено 1 января 2019 года.

По заявлению РТРС, к осени 2018 года они готовы «закрыть» территорию, на которой проживает порядка 98% жителей нашей страны. Оставшиеся 2% пока «вне зоны доступа». А это, по оценкам заместителя Минцифры Алексея Волина, порядка 800 тыс. домохозяйств.

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ по СФО, в ходе оперативного совещания по переходу на «цифру», привел аналогичные данные по Сибири. По его оценке, 97% территории Сибири закрыты цифровым эфирным вещанием уже сейчас. Оставшиеся 3% могут принимать спутниковое телевидение — на этой территории находится около 3 тыс. населенных пунктов с 500 тыс. жителей.

Если оценить не то, сколько людей может подключиться, а сколько уже подключилось, то здесь в Сибири, по оценкам Минсвязи работы еще непочатый край. По данным директора департамента государственной политики в области СМИ Минсвязи Екатерины Лариной, свыше 50% жителей Сибири пока не подключены к цифровому ТВ.

Одним из требований закона «О связи» стало то, что операторы связи сменили источник телеканалов первого и второго мультиплекса, куда входят двадцать каналов, общедоступных и обязательных для всех, тех, для просмотра которых не нужна абонентская плата. Всего в обязательный бесплатный пакет, который должен предоставить абонентам любой оператор связи, поставляющий ТВ-сигнал, входят двадцать федеральных каналов и один местный. За все, что не входит в обязательный список, оператор может взымать плату по своему усмотрению. Но сокращать список бесплатных каналов, а также облагать их какими-то дополнительными условиями (не говоря уже о том, чтобы взымать плату) нельзя ни в коем случае.

Спутниковое ТВ — безальтернативный вариант для тех 2% россиян и 3% сибиряков, что живут в тех местах, куда не достает ни эфир, ни кабель. И благодаря этой монополии оно некоторое время назад попыталось добиться определенных бонусов для себя. В 2015 году один из крупных операторов спутникового ТВ («Триколор.ТВ») попытался привязать первый мультиплекс к платным пакетам, лишив абонента возможности выбрать только бесплатный пакет: или плати за все, или ничего не увидишь. Плюс, как выяснилось в ходе проверки Роскомнадзора, пять каналов вообще исчезли из списка бесплатных. Другой оператор (НТВ+) через некоторое время просто закрыл «базовый» тарифный план для новых пользователей. Но сейчас позиция государства в их отношении стала жестче: Минкомсвязь предложило обязать спутниковых операторов обеспечить бесплатный доступ к двум мультиплексам тех, кто находится вне зоны эфирного вещания.

Разумеется, бесплатное вещание не означает, что оборудование и установка тоже будут бесплатными. На данный момент спутниковый комплект для тех мест, где нет альтернативного телеприемника, стоит порядка 4,5 тыс рублей. И руководители спутниковых операторов официально заверили потребителей, что до конца 2018 года эта цена повышаться не будет

Евгений Стрелецкий

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos