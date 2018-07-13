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«Дочка» петербургской компании принимает новосибирский мусорный рынок

  • 13/07/2018
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В ближайшее время «Экология Новосибирск» проведет в регионе торги по выбору операторов на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО.

Тендер по выбору регионального оператора ТКО в Новосибирской области признан не состоявшимся. Конкурсная комиссия постановила, что у одного из участников — ОАО «Экооператор» (учредитель Новосибирская область — ред.) — представлен не полный пакет документов. В итоге единственным участником отбора было признано ООО «Экология Новосибирск» (75% принадлежит ГК «ВИС»). Компании решено присвоить статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, отмечается в конкурсной документации.

Заявки на тендер по выбору регоператора подали две компании

В ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе ГК «ВИС» пояснили, что теперь победителю предстоит масштабная работа по развёртыванию инфраструктуры для организации деятельности регионального оператора. Большой объём работы предстоит выполнить по организации договорной работы как с потребителями (физическими и юридическими лицами), так и с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

— По нашим данным на текущий момент в Новосибирской области зарегистрировано почти 15 тысяч многоквартирных домов, 306 тысяч индивидуальных домов и около 30 тысяч юридических лиц. Со всеми предстоит провести договорную работу, — отмечают в компании.

Кроме того, в ближайшее время «Экология-Новосибирск» намерена организовать торги по выбору операторов на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

— Работа с операторами по сбору и транспортированию ТКО будет вестись на конкурсной основе, исходя из целевых показателей территориальной схемы. Создание собственного оператора по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе на данный момент не рассматривается, — поясняют в пресс-службе ГК «ВИС».

В ответе, полученном редакцией, также отмечается, что приоритет в работе регоператора будет отдан приведению схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с утвержденной территориальной схемой, включая работу по ликвидации несанкционированных свалок.

— Мы по-прежнему заинтересованы в реализации концессионного проекта по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов захоронения отходов. Тем более, что проблемы с сортировкой и утилизацией мусора в регионе очевидны. Без новых современных объектов проводящиеся реформы в сфере работы с ТКО будут не эффективны, — подчеркивают в компании.

Торги по выбору регионального оператора снова сдвинули

Одной из основных обязанностей регионального оператора также является поэтапное внедрение системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в соответствии с территориальной схемой. В пресс-службе ГК «ВИС» уточняют, что «Экологии-Новосибирск» предстоит не только создать инфраструктуру для раздельного сбора мусора, но и провести большую информационно-разъяснительную работу, чтобы привить культуру обращения с мусором.

— Сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации функций регоператора, обусловлены прежде всего тем, что это дело для всей страны новое, в процессе могут появиться вопросы, которые не были учтены при проведении реформы. Но глобальных рисков мы не видим, — говорят в компании. — Как и в любом другом регионе в Новосибирске могут возникнуть сложности в тех населенных пунктах, где ранее услуга не оказывалась. Но основная проблема — недостаток объектов размещения отходов, соответствующих современным экологическим требованиям.

В сентябре, послепроведения всех необходимых мероприятий, в том числе конкурсного отбора операторов по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, «Экология Новосибирск» планирует предоставить в департамент по тарифам Новосибирской области свою тарификацию утилизации ТКО. Кроме того, компания готова принимать участие в актуализации действующей региональной территориальной схемы.

ООО «Экология-Новосибирск» создано в 2012 году, с октября 2017 года входит в Группу «ВИС». Компания выступает концессионером по проекту строительства в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов и всей сопутствующей инфраструктуры. Соответствующее концессионное соглашение было заключено в июле 2016 года с правительством области. В составе проекта — два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения мощностью по 297,2 тысяч тонн и вся необходимая инфраструктура. Соглашение заключено сроком на 40 лет. По решению руководства Новосибирской области действие концессионного соглашения приостановлено, в настоящее время ведётся работа по поиску решений, которые определят дальнейшую судьбу концессии, отмечается на сайте ГК «ВИС».

Напомним, ГК также выиграла тендер по строительству в регионе четвертого моста через Обь. Концессионное соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания», входящей в Группу «ВИС», было подписано в декабре 2017 года. Строительство моста предполагается осуществить за 5 лет. Доля частных инвестиций составит 8,3 млрд руб., это более 22% от общей стоимости проекта.

Юлия Данилова

Фото: с сайта ГК ВИС

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