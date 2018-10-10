«Дочка» РАТМ-Холдинга выставила энергетикам счет на 4,8 млн рублей

В СГК называют задолженность технической и отмечают, что долги потребителей региона за поставленное тепло уже перевалили за 2 млрд.

ЗАО «Экран-Энергия» (дочерняя компания АО «Завод «Экран», актив РАТМ Холдинга) обратилось в прокуратуру и мэрию города Новосибирска с просьбой урегулировать взаимоотношения с АО «СИБЭКО» (входит в структуру «Сибирской генерирующей компании»), сообщила пресс-служба РАТМ-Холдинга. В релизе уточняется, что кроме предприятий, расположенных на территории индустриального парка «ЭКРАН», «Экран-Энергия» обеспечивает теплом и жилой сектор: поставляет тепловую энергию АО «СИБЭКО», осуществляющему теплоснабжение потребителей Лебедевского жилмассива.

Согласно договору, АО «СИБЭКО» обязано оплачивать весь объем тепловой энергии, поступивший от ЗАО «Экран-Энергия».

— В течение 2018 года «СИБЭКО» неоднократно нарушало условия оплаты. Так, деньги за январскую теплоэнергию перечислили только в марте. После вмешательства мэрии положение дел, казалось бы, нормализовалось, — цитирует пресс-служба холдинга исполнительного директора по управлению энергетическим бизнесом управляющей компании АО «Завод «Экран» Павла Грачева. — В настоящее время «СИБЭКО» не отказывается покупать теплоэнергию, как, например, в декабре прошлого года, подписывает необходимые приемо-сдаточные документы, в которых зафиксированы объемы потребленного ресурса. Но за тепловую энергию, полученную в июне, июле и августе с нами до сих пор не рассчитались полностью. По состоянию на 20 сентября задолженность «СИБЭКО» перед ЗАО «Экран-Энергия» сложилась в размере около 4,8 млн рублей. На письма и претензии по данному поводу, адресованные руководству АО «СИБЭКО», ответов нет.

Грачев подчеркнул, что в результате «Экран-Энергия» входит в отопительный сезон на фоне неплатежей. По его словам, это чревато тем, что «организация, помимо прочего, теряет устойчивую возможность проводить требующиеся ремонты и своевременно рассчитываться за топливо, необходимое для производства теплоэнергии».

— Чтобы увеличить сбыт тепловой энергии от ТЭЦ, АО «СИБЭКО» намерено переключить потребителей от котельных к сетям централизованного теплоснабжения, — приводятся в пресс-релизе слова Павла Грачева. — Соответствующие планы руководство «СИБЭКО» озвучило на публичных слушаниях по актуализации «Схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года». Принимая во внимание ничем не обоснованное уклонение от оплаты теплоэнергии, полагаем, что действия АО «СИБЭКО» носят целенаправленный характер — по сути нас принуждают проявить лояльность и передать зону теплоснабжения под контроль акционерного общества.

Позиция ЗАО «Экран-Энергия» изложена в заявлениях на имя прокурора города Новосибирска Дениса Ференца и мэра города Новосибирска Анатолия Локтя — их призвали принять меры и разобраться в создавшейся ситуации, рискующей стать чрезвычайной, отмечается в сообщении пресс-службы Холдинга РАТМ.

В пресс-службе Новосибирского филиала ООО «СГК» (ранее АО «СИБЭКО») корреспонденту Infopro54 сообщили, что «задолженность компании перед «Экран-Энергия» техническая и в ближайшее время будет погашена. При этом в СГК отметили, что долги потребителей в Новосибирске — как юрлиц, так и физлиц — перед поставщиком тепла составляют уже более двух миллиардов рублей.

В мае 2018 года ЗАО «Экран-Энергия» попало в список крупнейших неплательщиков, систематически нарушающих договорные условия, которым поставщик — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — планировал за долги ограничить подачу газа. На тот момент долг компании составлял 77,3 млн рублей.

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