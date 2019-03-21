Дочка «Росгосстраха» запускает продажи полисов

«Дочка» «Росгосстраха» — «Росгосстрах Жизнь» — после регистрации названия запускает продажи по всей стране и рассчитывает конкурировать с сильнейшими игроками на этом рынке, сообщили в пресс-службе компании.

Генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай уверен, что «эксклюзивным конкурентным преимуществом стратегии дочерней компании «Росгосстрах Жизнь» станет сочетание возможностей продаж новых продуктов по страхованию жизни через обширную универсальную агентскую сеть «Росгосстраха» с возможностями продаж через подразделения партнерских банков, входящих в группу банка «Открытие». Он добавил, что операции по кредитному страхованию жизни заемщиков остаются за «Росгосстрахом».

Он добавил, что «дочка» «Росгосстраха» уже сформировала правление в составе шести человек. Стратегия развития «дочки» по страхованию жизни была утверждена акционерами «Росгосстраха» раньше.

Гендиректор СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко отметил, что в «партнерской сети банковских подразделений насчитывается 900 точек, а сеть универсальных агентов самого «Росгосстраха» насчитывает 35 тыс. человек». Он подчеркнул, что «Росгосстрах Жизнь» рассчитывает стать прибыльной сразу и получить прибыль в первый год деятельности в размере 700 млн рублей, сбор премий ожидается на уровне 25 млрд рублей в 2019 году.

— До конца этого года четверть универсальных агентов сможет продавать продукты линейки по страхованию жизни, порядка 7 тыс. агентов. Это потребует целого ряда бизнес-решений, в том числе в сфере обучения агентской сети. Агенты уже прошли обучение, продажи новых продуктов стартуют через пару недель по всей стране. Теперь обсуждается вопрос о создании сети специальных агентов собственно компании «Росгосстрах Жизнь». Эффективность продаж полисов по страхованию жизни через универсальных страховых агентов оспаривается рядом экспертов на страховом рынке. Эксперимент «Росгосстраха» по модернизации агентской сети считается неординарной новацией среди страховщиков. Кроме того, партнерские продажи в последние годы сильно потеснили классические агентские страховые продажи в сегменте страхования жизни, — отметил Алексей Руденко.

Он уточнил, что в России 88% продаж полисов страхования жизни в настоящее время приходится на банковский канал, и только 5% таких продуктов реализуется через страховых агентов. Мировая тенденция показывает, что доля агентских продаж в страховании жизни может достигать 28% в общем объеме. Таким образом, потенциал этого канала оценивается «Росгосстрахом» как высокий.

— Мне не дают покоя 52 млн договоров Госстраха СССР, заключенных по программам накопительного страхования жизни и действовавших в конце 80-х годов прошлого века, практически в каждой семье имелся такой полис. Все утраченные тогда линии классического страхования жизни до сих пор не были восстановлены. К примеру, страхование к свадьбе, к рождению ребенка — нет таких предложений на рынке. Компания со старейшим брендом на рынке достаточно скоро, к своему столетию, может показать хороший результат в реализации проекта по страхованию жизни, — сказал Алексей Руденко.

По его данным, «в свое время резервы Госстраха СССР превышали по объему 10% от совокупной депозитной базы Сбербанка СССР. Сегодня совокупный объем резервов всех страховщиков жизни — около 1 трлн рублей, а депозитная база банков — более 28 трлн рублей. Есть над чем поработать».

Глава СК «Росгосстрах Жизнь» считает, что быстрый старт продаж и планы по прибыльности с первых дней работы для его компании «будут возможны благодаря тому, что группа «Росгосстрах» отказалась от сценария запуска страховщика жизни «с нуля» и приобрела компанию «ЭРГО Жизнь», на базе которой теперь зарегистрирована дочерняя компании «Росгосстрах Жизнь». Продажи по страхованию жизни начаты группой «Росгосстрах» в конце прошлого года, они идут в пилотном режиме почти в 30 регионах страны и будут масштабированы на всю страну.

Бренд «ЭРГО Жизнь» перестает существовать, все действующие договоры страхования сохраняются. С клиентами ведутся переговоры о сохранении отношений, пояснил глава СК «Росгосстрах Жизнь» агентству.

— Мы берем лучшее в продуктовых решениях германского страховщика, в особенности в части валютных продуктов. Наша линейка по страхованию жизни в валюте качественно собрана и хорошо структурирована. Она хорошо воспринимается клиентами, к примеру, в верхнем банковском сегменте, — добавил Алексей Руденко. — Кроме того, у приобретенной компании сложились устойчивые отношения с рыночными брокерами, с международными страховыми пулами. Все это будет использовано. Приобретение компании дало доступ к немецким технологиям в страховых решениях, к IT-системе, обеспечило переход команды профессионалов, — пояснил генеральный директор СК.

Как сообщалось ранее, при смене акционеров «Росгосстраха» в 2017 году, страховщик жизни («РГС Жизнь») не вошел в периметр сделки с банком «Открытие». Как пояснила представитель «Росгосстраха» журналистам, компания «Росгосстрах» отказалась от использования бренда «РГС Жизнь», который когда-то ассоциировался с ее партнером.

Фото: пресс-служба компании