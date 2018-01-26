Договариваться не только с властью, но и c жителями региона

Ирина Гребнева, адвокат, управляющий партнер ЗАО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Если говорить о событиях, значимых для экономики РФ, то это, безусловно, общая экономическая ситуация в стране в условиях действия международных санкций. Для меня очевидно, что достаточно много сделано для того, чтобы приспособиться к текущим экономическим условиям. Импортозамещение работает.

Что же касается экономики региона, то, полагаю, достаточно серьезное значение для инвестиционного климата имеет отставка губернатора Городецкого и назначение «варяга» Травникова, что, безусловно, позволяет надеяться на приход в регион новых инвесторов.

➥ Смена губернатора Новосибирской области

Кроме того, большое значение имеют публичные протесты против значимых инфраструктурных проектов (таких как так называемая «мусорная концессия» и «строительство четвертого моста». Данные события показывают, что желающим участвовать в реализации серьезных частно-государственных партнерств придется договариваться не только с властью, но и считаться с мнением жителей региона.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Не считаю возможным комментировать данный вопрос, поскольку не могу быть объективной в силу участия в сопровождении конфликтов в некоторых из проектов, которые, безусловно, считаю значимыми.

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Я довольна итогами 2017 года. По большинству показателей намеченные планы не только выполнены, но и перевыполнены. Радует, что дали результаты направления деятельности, развитие которых ранее было заложено в приоритет. Удалось усилить команду. Также оптимизировали внутреннюю структуру компании, что, на мой взгляд, позволит улучшить управление проектами.

➥ Сейчас не время для фантазий с налогами и зарплатой

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— На 2018 год у нас амбициозные планы. Планируем сохранить темпы роста, переехать в новый офис, прирасти новыми профессионалами и, конечно, клиентами.