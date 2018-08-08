Долгострой на Кошурникова завершен

Его строительство велось с 2005 года.

Строительство одного из старейших долгостроев Новосибирска — дома на улице Фрунзе, 71/1 (Кошурникова, 22 стр.) завершено. Завтра собственники квартир официально отметят новоселье, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Строительство 19-этажного дома на ул. Кошурникова, 22 стр. со встроенными помещениями общественного и торгового назначения, автостоянкой и трансформаторной подстанцией было начато в 2005 году компанией ЗАО «ОЛДВИ». Потом на площадку выходили ЗАО «Стройконтакт» и МЖК «Трансстрой». В итоге в 2008-м году работы были остановлены. От действий застройщика пострадало 60 человек. С 2016 года возведение здания завершает инвестор-генподрядчик ООО СК «Союз военных строителей» при поддержке местных властей. Этот объект власти города и области называли одним из самых сложных среди долгостроев города.

В ходе завершения строительства построены дополнительные административные и торговые помещения общей площадью около 7,1 тыс. кв. м. Собственники также складывались на достройку дома по 14 000 рублей с 1 квадратного метра. Город в свою очередь предоставил субсидии на подключение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации (12,3 млн рублей), на установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой территории (27,7 млн), уточняется в пресс-релизе мэрии.

По данным комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, на территории Новосибирской области насчитывается 48 проблемных жилых объектов (плюс 2 объекта, которые введены в эксплуатацию, но где зафиксированы 13 двойных продаж). В строительство привлечены деньги 5020 семей. «Дорожные карты» разработаны по 45 объектам. До конца 2018 года в регионе планируется сдать десять проблемных домов. На субсидиарную поддержку проектов планируется направить 112 млн рублей.

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