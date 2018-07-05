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Долгострой на ул. Тульская обрастает новыми конфликтами

  • 05/07/2018
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Дольщики обратились с открытым письмом на имя врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Работа по завершению строительства объектов на ул. Тульская находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области. Обмен мнениями по дальнейшему решению проблемы состоялся в министерстве с участниками долевого строительства, заключившими договоры долевого участия с застройщиком ООО «Баутехник-Т», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе встречи участники долевого строительства многоквартирных домов по ул. Тульская, 80, 82 (стр.) представили в министерство строительства Новосибирской области открытое письмо на имя главы региона Андрея Травникова, где, в частности, идет речь, о негативной ситуации вокруг достройки домов, создаваемой группой граждан, – по словам обратившихся, эта группа называет себя «обманутыми дольщиками на Тульской 80, 82 (стр.)».

— В своём обращении мы подчёркиваем, что есть группа людей, называющих себя обманутыми дольщиками по Тульской, 80 и 82, но не являющихся таковыми. Это подтверждено многочисленными судебными решениями, согласно которым 109 человек, заявлявших в суде о нарушении своих прав, не признаны участниками долевого строительства. Эти люди никакого отношения к нашему объекту не имеют, препятствуют проведению работ на нём, и создают негативный фон продажи квартир, что способствует затягиванию сдачи дома. Просим отнестись к заявлениям этих лиц критически и выработать позицию, основанную на объективной информации, подтверждённой судебными решениями и направленной на соблюдение интересов 500 добросовестных участников долевого строительства, — подчеркнула участник долевого строительства по ул. Тульская, 82 Ольга Кокурина.

По итогам встречи было принято решение о дальнейшем продолжении совместной конструктивной работы министерства строительства и участников долевого строительства.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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