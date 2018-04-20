Долгостроям прописали новую инвентаризацию

В Сибирском региональном центре судебной экспертизы прием материалов по ДДУ временно приостановлен — очередь на их оценку сформирована на два года вперед.

— В Сибирском федеральном округе на 1 апреля 2018 года 703 застройщика привлекают средства граждан. За счет этих ресурсов строится 847 объектов, то есть у вас в округе практически на каждый дом приходится компания, работающая с гражданами. Совокупное количество заключенных договоров долевого участия в регионах Сибири — 126 тыс, или 51 млн кв метров. Это очень много и это означает, что вы должны четко контролировать ситуацию на рынке долевого строительства, — предупредил представителей сибирских регионов замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая на совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в полпредстве Сибири.

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В Новосибирске федеральное ведомство зафиксировало рекордное количество застройщиков, которые привлекают средства граждан —198 компаний.

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов заявил, что в прошлом году в округе было зарегистрировано 196 преступлений в сфере долевого строительства. За три месяца 2018 года — 31. Основная часть всех преступлений зарегистрирована в Новосибирской и Омской областях. Самое распространенный вид преступных деяний в данной сфере — мошенничества. На их долю приходится 90% от всех зарегистрированных преступлений. В прошлом году зарегистрировано 178 мошенничеств. За 3 месяца 2018 — 26. В 2017 году в производстве в правоохранительных органах находилось 79 уголовных дел, возбужденных по преступлениям, совершенным в сфере долевого строительства. В первом квартиле 2018 года — 55.

— В 2017 году предварительно расследовано 54 преступления, 34 уголовных дела направлены в суд с обвинительными заключениями. В 2017 году уголовные дела были приостановлены по 60 преступлениям, в 2018 — по 7. Большая часть — в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого (в основном такие прецеденты зарегистрированы в Омской области), — констатировал Стерликов.

Он подчеркнул, что основной причиной приостановки дел являются длительные сроки проверки материалов данной категории, большим объемом работы со всеми участниками долевого строительства. Кроме того, у застройщиков долгостроев нередко отсутствует ПСД, а также отчетность за расходованием средств, полученных от инвесторов.

— В определенной мере это обусловлено низкой эффективностью контрольно-надзорных функций ряда региональных министерств строительства, и результативности проводимых ими проверок, — говорит Стерликов. — Кроме того, выявление незавершенных объектов долевого строительства сопряжено с проведением различных экспертиз, в том числе строительных. Они длительные и дорогостоящи. Например, в Новосибирской области в Сибирском региональном центре судебной экспертизы Минюста РФ прием материалов временно приостановлен, так как очередь на их производство сформирована на два года вперед.

По данным Генпрокуратуры РФ в Сибири, в округе находится 153 проблемных объекта.

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— Прокуратурой Новосибирска возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении компаний группы ПТК-30. В отношении застройщика ЖК «Деловой квартал» возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. В отношении еще двух компаний рассматриваются заявления о признании их банкротами. Часть квартир застройщика до настоящего времени находится в залоге у банка и не переданы жителям. Жалобы идут многочисленные, — рассказала и.о. начальника управления Генпрокуратуры РФ в Сибирской федеральном округе Галина Череватенко.

Никита Стасишин также заявил, что регионы Сибири не используют все инструменты, которые предлагает им федеральное министерство, для решения проблем обманутых дольщиков.

— Сегодня решением комиссии через решение арбитражного суда мы можем изымать объект незавершенного строительства и передавать его другому застройщику, чтобы граждане получали квартиры. Пока в Сибири этим механизмом воспользовалась только Иркутская область, а это работающий инструмент под которые вы можете привязывать масштабные проекты, а не просто выделять деньги из бюджета, предоставлять их ЖСК со всеми вытекающими из этого проблемами, — констатировал замминистра.

Из регионов округа только Новосибирская область обратилась в ведомство с просьбой о выделении федеральных земель для масштабных проектов.

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Подводя итоги обсуждения полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от представителей регионов актуализировать списки проблемных объектов до конца апреля и представить их в полпредство.

— Со стороны полпредства за этой работой будет осуществляться независимый контроль с помощью аэрофотосъемки. Она будет проведена по всем недостроям и мы сравним информацию, которая будет указана в ваших реестрах с той, что имеется в жизни, — заявил Меняйло.

Он также поручил проработать вопрос с ускорением сроков проведения строительной экспертизы для решения проблем дольщиков.

По данным комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, на территории Новосибирской области насчитывается 48 проблемных жилых объектов (плюс 2 объекта, которые введены в эксплуатацию, но где зафиксированы 13 двойных продаж). В строительство привлечены деньги 5020 семей. «Дорожные карты» разработаны по 45 объектам. Представители комитета рекомендовали региону уточнить почему в «дорожных картах» нет объектов по ул Беловежская, 16 (154 пострадавших дольщика), г. Обь Калинина, 27 (56 дольщиков), Новосибирский район, п.Приобский, ул. Олимпийская,26 (40 дольщиков).

Юлия Данилова

Фото: автора