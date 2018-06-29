«Дом на Лежена»: вечная ценность

Рано или поздно каждый из нас начинает понимать, что одно из самых больших жизненных ценностей — тихое семейное счастье. Оно обязательно приходит к тем, кто успел зажечь свой домашний очаг.

В атмосфере семейного благополучия

Семья — это вечная ценность. Поэтому доверить создание важнейших жилищных условий нашего счастливого быта лучше всего грамотным специалистам. Компания-застройщик «Сибирское Сияние» своей главной профессиональной компетенцией и социальной миссией называет укрепление семейных уз — и на практике доказывает это.

Началось строительство нового жилого здания на улице Адриена Лежена. 25-этажный дом комфорт-класса взмоет ввысь и обретет своих хозяев — собственников просторных и светлых квартир. Радость жильцов станет его главным фундаментом.

— Мы убеждены, что лучший дом — это не только и не столько дорогие интерьеры и великолепная архитектура, — подчеркивает генеральный директор ООО «ИК «Первая высота», оператор продаж, Ирина Капшанинова. — Это атмосфера добрососедства и семейного благополучия, к которой стремятся и которую создают сами жители. А наша главная задача на всех стадиях проектирования и практического строительства дома — этому способствовать и предусмотреть все, что будет только укреплять это настроение.

Очевидные преимущества

Фасад «Дома на Лежена» будет выполнен из высококачественной штукатурки различной цветовой гаммы. Цоколь покроют фактурной бетонной плиткой. В итоге здание будет выглядеть рельефно и современно, сохраняя классические архитектурные элементы. Чистовая отделка квартир сэкономит время и средства собственников на косметический ремонт. Для удобства хранения спортивного или бытового инвентаря на этажах предусмотрены специальные кладовые. Скоростные надежные лифты в считанные секунды достигнут верхних этажей.

В «Доме на Лежена» не будет студий. Это принципиальная позиция проектировщика и застройщика. И не только потому, что Новосибирск буквально заполонили открытые квадратные метры «на все и про все» и эксперты рынка недвижимости настаивают на том, что студии уже не в тренде. В концепцию комфортного семейного быта, исповедуемую застройщиком, они просто не укладываются. Ведь принимать пищу нужно в специальной кухне-гостиной, а дети должны спать в уютных отдельных спальнях.

Кроме привычных для современных жилых комплексов планировок (одна-, двух- и трехкомнатные квартиры), запланированы просторные четырехкомнатные квартиры, в которых, при желании, собственники смогут реализовать свои дизайнерские идеи при зонировании внутреннего пространства.

«Дом на Лежена» будет скрыт от городской суеты и шумных магистралей. Здание строится на тихой и уютной площадке. По планам застройщика придомовая территория будет утопать в зелени. Первые шаги уже сделаны — вдоль улицы высажены большие пушистые ели, которые стали ее настоящим украшением.

Продумана и транспортная доступность. От «Дома на Лежена» до станции метро «Золотая нива» всего десять минут неспешной хотьбы. Общественный транспорт во все районы города ходит бесперебойно. Застройщик подчеркивает, что владельцы автомобилей могут забыть о пробках в этом районе. Здание строится практически в уникальном месте: неподалеку от двух трасс с выходом в центр Новосибирска. А выезд на улицу Кошурникова позволит буквально за пять минут добраться до Красного проспекта.

Новосибирцам нет нужды объяснять, что «Дом на Лежена» возводится в одном из самых развитых районов города. Рядом школы, детские сады и ясли, аграрный университет, банки, поликлиника и перинатальный центр. В шаговой доступности ТРЦ «Сибирский молл». Близко расположен и парк «Березовая роща». Все это сделает жизнь в «Доме на Лежена» более комфортной, шопинг будет совсем не скучным, а активный семейный отдых и досуг увлекательным.

Успешный старт

— Наши специалисты констатируют, что уже на старте возведения дома новосибирцы проявляют к нему активный интерес, — отмечает Ирина Капшанинова. — Мы открыли продажи в мае. В данный момент цены на однокомнатные квартиры начинаются от 2,1 млн рублей, двухкомнатные — от 3,08 млн, трехкомнатные – от 4,03 млн и четырехкомнатные – от 5,2 млн рублей. Мы полагаем, что в данный момент эти цены являются весьма привлекательными для потребителей жилья комфорт-класса в Новосибирске и вполне адекватными для их семейных бюджетов. Помимо этого, предусмотрена рассрочка от застройщика.

В свою очередь, мы испытываем вполне обоснованные надежды на то, что «Дом на Лежена» очень скоро будет заселен и станет новым образцом отличного семейного быта и благополучия.

Ведь семья — вечная ценность!

Сергей Березовский

Проектная декларация