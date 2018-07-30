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«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

  • 30/07/2018

Ошибаются те, кто думает, что родителей, нелегко и интенсивно продвигающих свой бизнес, заботит только работа. Всегда и везде их главное, несколько скрытое от окружающих волнение — о том, насколько комфортно и безопасно чувствуют себя их дети вне дома.

А почему, собственно, должно быть «вне дома»? Простой и практичный ответ нашел новосибирский застройщик группа компаний «Новый Мир Химметалл». На первом этаже «Дома на Немировича» находится центр развития детей «Седьмой лепесток», который работает по программе Монтессори.

Мы очень внимательно относимся к деталям, в данном случае кому в наших жилых комплексах мы продаем коммерческие площади, подчеркивает руководитель группы компании «Новый Мир Химметалл» Евгений Шевченко. Приоритет отдаем тем, кто может принести реальную пользу собственникам квартир и их домочадцам. Открытие детского сада обусловлено целым рядом преимуществ. Тем более что это не просто дошкольное учреждение, где дети окружены заботой и вниманием, а филиал центра, успешно действующего по всемирно признанной системе педагога Марии Монтессори.

И преимущества эти вполне очевидны. Размещенный на первом этаже здания детский сад отвечает всем условиям комфортных, полезных и безопасных занятий. И даже когда дети будут играть в активные игры, это совсем не затронет покой жильцов «Дома на Немировича».

Годами люди ищут и не всегда находят действительно хорошие детские сады или ясли, чтобы они располагались рядом с домом и в них были свободные места. Здесь же детсад находится прямо по месту жительства. Для большинства родителей это настоящее счастье!

Не надо тратить время и нервы в автомобильных пробках, чтобы отвезти–привезти ребенка. Экономия времени и средств тождественна тому, что дома папы и мамы будут проводить вместе с ребенком больше часов, наполненных совместным досугом и общением.

Пока родители на работе, их дети окружены заботой не просто хороших воспитателей, а опытных педагогов, для которых полноценное содействие в интеллектуальном развитии ребенка истинное призвание и высокая ответственность.

И еще одно преимущество, которое оценят, прежде всего, мужчины, мечтающие о том, чтобы в будущем их ребенок стал успешным предпринимателем. Занятия в филиале Монтессори-центра проводятся на основе системы, гарантирующей творческое самовыражение ребенка, развитие его проницательности и предприимчивости.

«Седьмой лепесток» Монтессори-центра в «Доме на Немировича» станет для детей и их родителей прекрасным вариантом детского сада по месту жительства.

Фото: предоставлено ГК «Новый мир Химметалл»

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