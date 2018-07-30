«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

Ошибаются те, кто думает, что родителей, нелегко и интенсивно продвигающих свой бизнес, заботит только работа. Всегда и везде их главное, несколько скрытое от окружающих волнение — о том, насколько комфортно и безопасно чувствуют себя их дети вне дома.

А почему, собственно, должно быть «вне дома»? Простой и практичный ответ нашел новосибирский застройщик — группа компаний «Новый Мир Химметалл». На первом этаже «Дома на Немировича» находится центр развития детей «Седьмой лепесток», который работает по программе Монтессори.

— Мы очень внимательно относимся к деталям, в данном случае — кому в наших жилых комплексах мы продаем коммерческие площади, — подчеркивает руководитель группы компании «Новый Мир Химметалл» Евгений Шевченко. — Приоритет отдаем тем, кто может принести реальную пользу собственникам квартир и их домочадцам. Открытие детского сада обусловлено целым рядом преимуществ. Тем более что это не просто дошкольное учреждение, где дети окружены заботой и вниманием, а филиал центра, успешно действующего по всемирно признанной системе педагога Марии Монтессори.

И преимущества эти вполне очевидны. Размещенный на первом этаже здания детский сад отвечает всем условиям комфортных, полезных и безопасных занятий. И даже когда дети будут играть в активные игры, это совсем не затронет покой жильцов «Дома на Немировича».

Годами люди ищут — и не всегда находят — действительно хорошие детские сады или ясли, чтобы они располагались рядом с домом и в них были свободные места. Здесь же детсад находится прямо по месту жительства. Для большинства родителей это настоящее счастье!

Не надо тратить время и нервы в автомобильных пробках, чтобы отвезти–привезти ребенка. Экономия времени и средств тождественна тому, что дома папы и мамы будут проводить вместе с ребенком больше часов, наполненных совместным досугом и общением.

Пока родители на работе, их дети окружены заботой не просто хороших воспитателей, а опытных педагогов, для которых полноценное содействие в интеллектуальном развитии ребенка — истинное призвание и высокая ответственность.

И еще одно преимущество, которое оценят, прежде всего, мужчины, мечтающие о том, чтобы в будущем их ребенок стал успешным предпринимателем. Занятия в филиале Монтессори-центра проводятся на основе системы, гарантирующей творческое самовыражение ребенка, развитие его проницательности и предприимчивости.

«Седьмой лепесток» Монтессори-центра в «Доме на Немировича» станет для детей и их родителей прекрасным вариантом детского сада по месту жительства.

Фото: предоставлено ГК «Новый мир Химметалл»