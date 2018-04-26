ДОМ.РФ начинает выдавать ипотечные займы в офисах АН «Жилфонд»

Вся продуктовая линейка ипотечных займов компании выдается в 66 офисах агентства недвижимости «Жилфонд», расположенных в Новосибирской области.

ДОМ.РФ включил агентство недвижимости «Жилфонд» в число партнеров по выдаче ипотечных займов в Новосибирске. Теперь во всех офисах агентства недвижимости «Жилфонд» можно оформить ипотечный займ ДОМ.РФ на покупку готового и строящегося жилья, рефинансировать ранее полученный кредит под более низкую процентную ставку, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся квартиры, сообщили в пресс-службе компании.

В ДОМ.РФ можно оформить «Семейную ипотеку с государственной поддержкой» по ставке 6% годовых. Программа действует для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

Процентные ставки ДОМ.РФ на покупку строящего жилья начинаются от 8.75%, по продукту «Перекредитование» от 9%, на покупку готового жилья на вторичном рынке, а также по продукту «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» от 9,25% годовых. Заемщики ДОМ.РФ могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, кроме того, с опцией «Легкая ипотека» можно оформить займ по двум документам.

Вся продуктовая линейка ипотечных займов ДОМ.РФ выдается в 66 офисах агентства недвижимости «Жилфонд» расположенных в Новосибирской области.

Узнать подробнее про ипотечные программы ДОМ.РФ и подать заявку можно на сайте.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2017 года ДОМ.РФ переданы 100% акций банка «Российский капитал». На его базе создается универсальный ипотечно-строительный банк с задачей войти в топ-3 кредиторов по объему выдачи ипотечных кредитов к 2020 году. Реализация ипотечных программ для заемщиков и взаимодействие с партнерами по выдаче ипотечных кредитов будет осуществляться на базе банка.

Фото: Ростислав Нетисов