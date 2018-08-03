Дорожники переходят на дробленый песок

Требования к качеству пескосоляной смеси изменены.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска проводит конкурс на закупку песка, которым будут посыпать дороги в зимний сезон 2018-2019. Требования, предъявляемые к песку, существенно ужесточены, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
В 2016 и 2017 году МКУ «ДЭУ № 1» в качестве фрикционного материала приобретался природный песок следующих технических характеристик:
– модуль крупности не менее 2 не более 3,5 миллиметров;
– массовая доля пылевидных и глинистых частиц не более 2 %;
– массовая доля глины в комках не более 0,25 %.
По результатам обмена опытом по применению противогололедных материалов в Екатеринбурге принято решение о применении дробленого песка для приготовления пескосоляной смеси и ужесточения требования к приобретаемому песку.
Сейчас в конкурсной документации заложены следующие требования:
– содержание зерен крупностью свыше 10 миллиметров не более 5 %;
– массовая доля пылевидных и глинистых частиц с крупностью менее 0,05 миллиметров не более 2 %;
– массовая доля глины в комках 0 %.
Аукцион объявлен на поставку 63 000 тонн дробленого песка. Подано и допущено к участию в аукционе пять заявок. Аукцион состоится 6 августа.
Кроме того, проведен аукцион на поставку 6 300 тонн соли для приготовления пескосоляной смеси. На сегодняшний день поставлено 1 812 тонн (29 %).
Средства, сэкономленные в результате торгов, планируется направить на закупку противогололедных материалов типа «Бионорд» и «Экосол», которые в качестве эксперимента будут использовать на таких объектах как Красный проспект, площадь Ленина, Вокзальная магистраль, площадь Гарина-Михайловского, мостовых переходах, дамбах и развязках Димитровского и Октябрьского мостов.
Фото: Gensa Gensa
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