Дорожники переходят на дробленый песок

Требования к качеству пескосоляной смеси изменены.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска проводит конкурс на закупку песка, которым будут посыпать дороги в зимний сезон 2018-2019. Требования, предъявляемые к песку, существенно ужесточены, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В 2016 и 2017 году МКУ «ДЭУ № 1» в качестве фрикционного материала приобретался природный песок следующих технических характеристик:

– модуль крупности не менее 2 не более 3,5 миллиметров;

– массовая доля пылевидных и глинистых частиц не более 2 %;

– массовая доля глины в комках не более 0,25 %.

По результатам обмена опытом по применению противогололедных материалов в Екатеринбурге принято решение о применении дробленого песка для приготовления пескосоляной смеси и ужесточения требования к приобретаемому песку.

Сейчас в конкурсной документации заложены следующие требования:

– содержание зерен крупностью свыше 10 миллиметров не более 5 %;

– массовая доля пылевидных и глинистых частиц с крупностью менее 0,05 миллиметров не более 2 %;

– массовая доля глины в комках 0 %.

Аукцион объявлен на поставку 63 000 тонн дробленого песка. Подано и допущено к участию в аукционе пять заявок. Аукцион состоится 6 августа.

Кроме того, проведен аукцион на поставку 6 300 тонн соли для приготовления пескосоляной смеси. На сегодняшний день поставлено 1 812 тонн (29 %).

Средства, сэкономленные в результате торгов, планируется направить на закупку противогололедных материалов типа «Бионорд» и «Экосол», которые в качестве эксперимента будут использовать на таких объектах как Красный проспект, площадь Ленина, Вокзальная магистраль, площадь Гарина-Михайловского, мостовых переходах, дамбах и развязках Димитровского и Октябрьского мостов.

Фото: Gensa Gensa