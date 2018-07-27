Дорожники закончили ремонт дороги между д. Большой Оёш и п. Колывань

По этой дороге проходит маршрут школьного автобуса – дети из деревни Воробьево добираются на учебу в поселок Колывань.

ОАО «Новосибирскавтодор» завершило ремонт 6-километрового участка автомобильной дороги «Новосибирск – Колывань – Томск» (с км 44+178 по км 50+178) в Колыванском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Ремонтные работы были выполнены в соответствии с контрактом, заключенным между ГКУ НСО ТУАД и ОАО «Новосибирскавтодор». Восстановлена дорожная одежда, проведено укрепление обочин, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

Отремонтированный участок автодороги начинается за деревней Большой Оёш, проходит через райцентр – поселок Колывань, и выходит за пределы поселка в сторону села Скала. По этой дороге проходит маршрут школьного автобуса – дети из деревни Воробьево добираются на учебу в поселок Колывань. По ней жители деревни Большой Оёш и поселка Колывань ездят в п. Коченево и г. Новосибирск.

Фото: пресс-служба компании