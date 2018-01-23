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Businessjump

Дорожный фонд Новосибирской области на 2018 год увеличен на 500 млн рублей

  • 23/01/2018
дороги

И составляет более 11,9 млрд рублей.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области на 2018 год утвержден в сумме более 11,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом фонд вырос более чем на полмиллиарда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что из запланированной суммы дорожного фонда 1 млрд рублей – средства федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 128,2 млн рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

В пресс-службе подчеркнули, что фактический объем доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составил более 11,4 млрд. Его увеличение является исполнением подпункта «а» пункта 4 перечня поручений президента Российской Федерации Владимира Путина от 11.04.2016 № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 14 марта 2016 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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