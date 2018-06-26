Доверяй, но проверяй!

Банк Акцепт запустил для юридических лиц сервис для проверки контрагентов.

С 6 июня 2018 года Банк Акцепт запустил в системе Интернет-банк сервис для автоматической проверки контрагентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в кредитной организации.

Сервис имеет рекомендательный характер и позволяет клиенту банка самостоятельно оценить статус благонадежности организаций, с которыми он планирует заключить договор либо уже сотрудничает, а также получить всю информацию, связанную с деятельностью компании.

Сервис «Проверка контрагентов» работает по принципу светофора, только его сигналы не дают руководство к действию, а отображают полученную информацию с сайтов государственных служб и прочих открытых источников данных.

Как это происходит? При введении ИНН контрагента в Интернет-банке сервисом осуществляется анализ полученных данных и виртуализируется соответствующим цветом рядом с полем ввода:

— «зеленый» отражает положительные признаки активности компании за последние 12 мес.;

— «желтый» указывает на то, что клиенту банка следует обратить внимание на некоторые факты из деятельности контрагента;

— «красный» свидетельствует о прекращении деятельности организации или близкого к нему состояния.

Чтобы ознакомиться с подробной информацией о компании, достаточно кликнуть на любой из цветов сервиса и получить полный отчет, в котором подробно будут отображены все события относительно сигналов. События – это сведения о ведении судебных, арбитражных дел, о своевременной оплате обязательных платежей компанией, о признаках банкротства, о смене лиц принимающих решение и прочее. После того, как клиент ознакомится с данными сервиса, он сможет принять взвешенные решения о сотрудничестве с компанией и о переводе собственных средств.

До 1 августа 2018 года всем клиентам банка, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пользователям системы «Интернет-Банк» сервис будет доступен бесплатно.

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567 г. Новосибирск

Фото: пресс-служба банка