Доходы начинающих специалистов в Новосибирске сократились

В регионе значительно увеличился спрос на продавцов.

В I квартале 2018 года средняя зарплата в Новосибирске составила 33,6 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По этому показателю Новосибирск занял пятое место в рейтинге крупных городов России. Самый высокий средний оклад в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц. К таким выводам пришли эксперты «Avito Работа», изучив рынок труда Новосибирска.

— В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале, — рассказали эксперты портала.

Отмечается, что самыми востребованными в Новосибирске стали специалисты по продажам, производству и строительству, работники автобизнеса и перевозчики – в сумме к ним относились 68,5% вакансий. За квартал больше всего выросла доля спроса на продавцов: число таких вакансий увеличилось на 2 процентных пункта (п.п.). А вот строителей стали искать реже: доля соответствующих вакансий снизилась на 1,9 п.п. За год самый большой прирост активности работодателей пришелся на сферу строительства — на 5,3 п.п., а самое большое снижение – на сферу продаж (2,2 п. п.).

Что касается соискателей, то за первый квартал наибольший интерес вызвали вакансии в сферах продаж, строительства, транспорта и логистики, производства и сельского хозяйства, а также предложение в категории «Без опыта, студенты». Суммарно за прошлый год запросы в этих категориях составили 74,4% от общего количества.

Наибольший рост доли спроса за год пришелся на строительство (плюс 5,2 п.п.), а за квартал — на транспорт и логистику (1,1 п.п.). Больше всего за год снизилась доля спроса в категории «Без опыта, студенты» (минус 11,7 п.п.), а за квартал — на специалистов в области производства, сырья и сельского хозяйства (3,4 п.п.).

Самыми высокооплачиваемыми и востребованными стали строители: им платили в среднем 42,6 тыс. рублей в месяц. Меньше всего предлагали соискателям в категории «Без опыта, студенты»: лишь 25,9 тыс. рублей. Что же касается динамики, больше всего вырос доход специалистов по продажам – на 6,8%, а вот оклады в категории «Без опыта, студенты» снизились на 7,5%. За год больше всего выросли зарплаты в транспортно-логистической сфере (на 11,3%), а размер среднемесячной оплаты труда в категории «Без опыта, студенты» упал на 11,9%.

Самой высокой в сравнении с Москвой стала зарплата в категории «Высший менеджмент», которая составила 63,4 тыс. рублей в месяц, или 82% от среднего столичного дохода на аналогичной должности. В то же время новосибирским специалистам в сфере юриспруденции предлагали в среднем 26,8 тыс. рублей, или всего 46% к уровню московских зарплат в этой категории.

Фото: pixabay.com, автор- Mayya666