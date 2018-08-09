Два факта счастливой семейной жизни: жене ― бассейн на крыше, детям ― отдельный этаж

По данным аналитической службы ГК «ЁЛКА девелопмент» и независимого эксперта Сергея Николаева, ЖК «Столичный» вошел в топ-10 лидеров по объему продаж по ДДУ жилой недвижимости за период январь–май 2018 года.
Оценил комплекс в соотношении «цена–качество–востребованность» корреспондент Infopro54. После проведенной экскурсии по ЖК «Столичный» обнаружилась настоящая изюминка в четырех высотках на улице Кирова.
Общий экскурс
Сразу же порадовали наземные бесплатные парковки перед комплексом. Со слов жильца второго дома, поставить автомобиль без проблем можно в любое время суток. Парковочных мест ― 234. Для большего спокойствия и комфорта можно приобрести в собственность одно из мест в теплом подземном паркинге. Туда автовладельцев доставит лифт практически от дверей квартиры. Мест в паркинге ― 266.
Говоря про квартиры и их просторные квадратные решения с чистовой отделкой, нельзя не отметить тот факт, что можно сразу заняться оформлением функциональных зон.
Детские площадки, система видеонаблюдения, ограждение комплекса и место для занятий спортом, запланированные застройщиком, выполнены на достойном уровне.
Открытие двухуровневой изюминки
Поднявшись на скоростном лифте на 17 этаж одной из высоток ЖК «Столичный», мы оказались в двухуровневой светлой квартире с идеальной для большой семьи планировкой.
Собственник аналогичной квартиры площадью 170 квадратов в соседнем доме распределил пространство первого этажного уровня таким образом, что оно стало неким царством для его трех детей, ― рассказал сотрудник отдела продаж «Столичного».
На втором ― «взрослом» ― этаже супруги в ближайшем будущем воплотят в жизнь давнюю мечту ― зимний сад с выходом на собственную открытую террасу. Сейчас это комната отдыха.
Летом там предполагается создать зону релакса ― бассейн с лежаками под открытым небом и барбекю для встреч с друзьями. Зимний вариант террасы ― новогодняя елка с гирляндами и настоящим снегом. И все это в сопровождении городских пейзажей. Стоимость в 45000 рублей за квадратный метр приятно удивляет.
Такая планировка ― настоящая изюминка комплекса, позволяющая реализовывать свои мечты людям не только с высоким достатком, но и со средним уровнем дохода.
Выяснилось, что таких квартир в продаже у застройщика ― только одна, остальные уже раскуплены.
Количество квадратов с лоджиями и чисто отделанными комнатами первого и второго уровней позволяет фантазировать о разнообразном зонировании пространства: традиционная кухня или кухня–столовая, спальни, туалетные и гардеробные комнаты, деловой кабинет, зона с тренажерами и многое другое на любой вкус.
Отдельно хочется отметить возможность любоваться с верхнего этажа дома окружающей панорамой Октябрьского района и прекрасными видами на Обь.
Спустившись «с небес», приятно осознать, что в шаговой доступности расположены все удобства развитой социально-бытовой инфраструктуры жилого комплекса и района.
Расположение ЖК «Столичный» на улице Кирова позволяет его жителям добраться в любую точку города на личном и общественном транспорте ― еще одно подтверждение «удачности» проекта, реализуемого застройщиком.
Отдел продаж:
г. Новосибирск, ул. Кирова, 225
тел.: 8 (383) 367-07-70
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте живи-отлично.рф
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