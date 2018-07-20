Два кандидата в губернаторы представили в областной избирком подписные листы

Срок сдачи документов и подписных листов завершается 25 июля.

19 июля в региональный избирком представили документы для регистрации и подписные листы два кандидата на должность губернатора Новосибирской области: Георгий Михайлов (выдвинут региональным отделением политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС») и Анатолий Кубанов (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»).

Напомним, кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать не менее 270 подписей глав и депутатов муниципальных образований и городских округов в свою поддержку.

В период с 15 по 25 июля кандидаты должны представить документы для регистрации и подписные листы в региональный избирком, после чего в течение 10 дней проводится проверка всех представленных документов. По итогам проверки избирательная комиссии региона принимает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области