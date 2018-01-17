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Businessjump

Два предпринимателя из Новосибирска вышли в финал федерального этапа премии «Бизнес-Успех»

  • 17/01/2018
Бизнес-Успех_1

Подведение итогов Национальной премии «Бизнес-Успех» и награждение лауреатов 2017 года состоится в Москве 6-7 февраля.

В Общественной палате России состоялось заседание конкурсной комиссии Национальной премии «Бизнес-Успех», по результатам которого определены финалисты всероссийского этапа. Экспертная комиссия во главе с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым выбрала уникальные по своей специфике и наиболее запоминающиеся идеи малого бизнеса, представленные на конкурс в этом году. Предприниматели, добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности, будут представлять свои проекты во всероссийском финале премии «Бизнес-Успех», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В этом году «Бизнес-Успех» побывал в Чувашии, Бурятии, Удмуртии, Ставропольском крае, Новосибирске, Рязани, Великом Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Смоленске, Воронеже, Волгограде.

Среди предпринимательских проектов в каждой представленной категории было определено по три номинанта. В их числе два предпринимателя из Новосибирска – Владимир Волобуев (компания «MyGenetics» – услуги современного ДНК-тестирования) и Светлана Хомичева (компания «Здоровое питание» – производство диетических продуктов питания). Финалисты всероссийского этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» представлены на официальном сайте проекта.

Отмечается, что подведение итогов годового цикла региональных туров Национальной премии «Бизнес-Успех» и награждение лауреатов 2017 года состоится в Москве 6-7 февраля.

На участие в заключительном этапе премии претендовали почти 2 000 предпринимателей со всей России, 80 из них завоевали свой «Золотой домкрат» на одном из 13 региональных финалов конкурса. Из этого числа только 24 конкурсанта получили приглашение в московский финал и шанс побороться за звание лучшего бизнесмена страны по восьми заявленным номинациям.

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» соберёт лидеров регионального и столичного бизнеса, а также представителей федеральных министерств и ведомств. Первый день деловой программы будет посвящён работе муниципальных органов власти по развитию бизнес-климата. Во второй, основной день форума, помимо представленных номинаций, все победители региональных этапов премии будут соревноваться за звание «Народного предпринимателя», имя которого станет известно по итогам голосования пользователей социальных сетей и посетителей сайта. Народное голосование за лучшие предпринимательские проекты минувшего года открыто на странице форума.

Фото: с сайта bsaward.ru

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