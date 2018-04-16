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Два предприятия региона получат почти 560 млн рублей федеральных средств

  • 16/04/2018
деньги

Деньги будут направлены на реализацию инвестпроектов.

Заявки двух промышленных предприятий Новосибирской области – ООО «Сибстекло» и ООО «СМЦ «Стиллайн» – на получение льготных займов одобрены экспертным советом Фонда развития промышленности РФ. Как сообщили в региональном минпромторге, господдержка направлена на реализацию инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ООО «Сибстекло» получит заемное финансирование в рамках программы фонда «Проекты развития» в размере 250 млн рублей под 5% годовых сроком на пять лет. Средства будут направлены на создание имущественного комплекса для сохранения и развития стекольного производства посредством модернизации отработавшей свой срок печи. Создание современной печи позволяет предприятию максимально быстро и гибко приспосабливаться к изменению рыночных условий и требований заказчиков.

ООО «СМЦ «Стиллайн» получит займ в рамках программы «Комплектующие изделия» в размере 307 млн. рублей под 1% годовых сроком на пять лет. Средства будут направлены на модернизацию кузнечно-прессового цеха в целях производства комплектующих для станко/прессостроения и тяжелого машиностроения. Проект имеет импортозамещающий потенциал и высокую значимость для развития станкоинструментальной отрасли. Реализация направлена на закрытие потребностей всего СФО в комплектующих, производство которых в техническом процессе требует поковки металла.

«Стиллайн» займет более 300 млн рублей на выпуск комплектующих для тяжелых станков и прессов

Кроме того, как отметили в региональном минпромторге, 18 предприятий и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области получили гранты на создание и расширение производства инновационной продукции, разработку новых технологии, услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. Соответствующие итоги конкурсных отборов в I квартале 2018 года опубликованы Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Сумма грантов составила 32,5 млн рублей.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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