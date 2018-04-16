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«Единая Россия» собирает предложения

  • 16/04/2018
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Партия готовится к ребрендингу и модернизации.

На территории страны «Единая Россия» запустила дискуссии, чтобы собрать предложения по реализации послания президента РФ Владимира Путина и модернизации партии. Инициатором выступил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который в ходе поездки по регионам заявил о необходимости обновления «Единой России» (разворота в регионы), сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

— Региональные отделения партии на муниципальных и региональных площадках обсудят дорожные карты по реализации задач, поставленных в послании президента. А также сформулируют основные направления обновления партии «Единая Россия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после президентских выборов, которые прошли в марте 2018 года, партия «Единая Россия» подводит итоги проделанной работы.

— На основе проведенного анализа будет сформирован перечень моментов, которые предстоит пересмотреть, чтобы выполнить одни из основных задач – приблизить партию к людям, обновить формы и методы работы, а также добавить больше содержимого в текущую деятельность, достигая при этом максимальной результативности, — подчеркнули в региональном отделении «Единой России».

Валерий Ильенко, секретарь НРО партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, отметил, что вопрос ребрендинга Партии назрел давно. За плечами у единороссов большое политическое прошлое, и именно накопленный опыт послужит основой для внутренних изменений.

— Под ребрендингом партии мы подразумеваем не просто смену логотипа, а модернизацию, которая повлечет за собой изменение отношения избирателей к нам как к одной из ведущих политических сил в стране. Выборы показывают, что люди нам доверяют, но важно сделать это доверие стабильным, прочным и обязательно его оправдывать, чтобы люди чувствовали поддержку, понимали, что партия готова прислушиваться к их мнению и предложениям, — отметил Валерий Ильенко.

В Новосибирской области дискуссии пройдут в два этапа. Первый – муниципальный, он стартует уже 18 апреля. В Новосибирской области будет организовано 3 дискуссии, которые пройдут в г. Искитиме, р.п. Мошково и р.п. Красноозерское.

Итогом муниципальных дискуссий станет проведение региональной дискуссии, которая состоится 24 апреля. Затем, в мае, пройдет общероссийский форум по рассмотрению предложений от всех регионов. По итогам обсуждений лучшие предложения и практики по реализации послания президента и обновления партии будут представлены в Москву для обобщения. Проведение партийной конференции на федеральном уровне планируется 18-19 мая.

— Майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции — проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений, — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. — Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии 

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