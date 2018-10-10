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«Эффективный маркетинг: цена вопроса»

  • 10/10/2018
Маркетинг5

 25 октября в Новосибирске состоится очередное заседание Клуба директоров. 

Бизнес невозможно представить без маркетинга, а современную компанию без маркетологов. В разные времена маркетинг и восхваляли, считая его наиважнейшим направлением в продвижении компании, и ругали, порицая за постоянную необходимость вкладывать в это деньги и сложность подсчета результативности от вложенного. Но всегда искали «волшебный рычаг», «волшебный метод» маркетинга, который даст бизнесу приток клиентов, узнаваемость бренда, лояльность потребителей. На сегодня становится понятно, что маркетинг – это наука и маркетинговые расходы являются инвестициями, которые со временем приносят отдачу. Будучи наукой, маркетинг должен иметь критерии оценки. За него нужно отчитываться. И самое главное – в нем нужно разбираться.

  • Чем измерить эффективность маркетинговых действий?
  • Доверять ли экспертам в маркетинге?
  • Что выбрать: старые проверенные инструменты маркетинга или инновационные?
  • Всегда ли «дорого» — это синоним эффективности?

Эксперты и спикеры:

Собянина Анна, собственник и генеральный директор Брендингового Агентства A.Studio г. Новосибирск. На счету агентства более 250 проектов в области брендинга для 40 регионов России. A.STUDIO является лидирующим агентством на рынке брендинговых услуг за Уралом и входит в Ассоциацию Брендинговых Компаний России.

Сорокун Роман, компания «DNS» Ритейл, директор дивизиона.

Березина Марина, руководитель и собственник компании «Форклифт» — дилера легендарного японского бренда komatsusib.ru. Управленческий опыт 14 лет.

Дорн Максим, директор агентства интернет-маркетинга «SmartWord», автор программы «Маркетинг 2.0» на Business FM Новосибирск.

Ширяев Вадим (Москва), член совета директоров Trout&Partners Global. Предприниматель с 1991 г; реализовал более 100 собственных и партнерских проектов. Со-разработчик технологии вовлечения клиентов в развитие бизнеса Synergy Co-creation. Входит в ТОП-5 лучших маркетинговых экспертов России с 2004 года. (видеоспич)

Мосина Ирина, эксперт в области создания маркетинга компании и брендинга. Работала в компаниях: ОАО ВИНАП, ЗАО «Кристалл-Лефортово», фабрика мороженного «Гулливер», ОАО «Сибирская хлебная корпорация», ЗАО «Кузбасский ПК», ЗАО «Алекон», ОАО Главновосибирскстрой.

Дата: 25 октября 2018. Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «Токио».

Стоимость участия: 600 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь.

 Клуб Директоров – дискуссионная площадка, деловое сообщество для руководителей и собственников, представляет заседание на тему (18+)

 Партнеры клуба:

«Новое качество», Event агентство «Из Лондона», «Gorskiy City Hotel», «Деловой квартал», «Тайга.инфо», «РБК ТВ»,  «Infopro54», «Ведомости Законодательного собрания НСО», ИД «Советская Сибирь», «Новосибирская открытая школа бизнеса», «ИНТАЛЕВ», «Типография Андрея Христолюбова»,  «Asgard Group», «Парк Чудес Галилео» , «АЙКОН», «КапиталЪ» литературный магазин,  «БАОЛИНЬ», «Дело вкуса», «Кондитерская Семьи Воробец»

Фото: Клуб Директоров

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